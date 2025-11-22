Le trame delle puntate de La Promessa trasmesse dal 24 al 29 novembre in prima visione su Rete 4 rivelano che Santos farà alcune minacce a Pia, rea di star ostacolando il ritorno di fiamma di Ana e Ricardo. Cruz e Lorenzo, invece, daranno vita ad una guerra fredda alla tenuta.

Santos fa delle minacce a Pia

Santos passerà alle minacce pur di allontanare Pia da suo padre. Il giovane avrà intenzione di riavvicinare i suoi genitori e per questo intimidirà Pia di rivelare a tutti i dettagli della morte del barone di Linaja. Allo stesso tempo, Ricardo e Ana sembreranno aver messo da parte il loro risentimento.

Intanto Jana rivelerà a Leocadia che Curro è stato rapito a Dolores da una banda di incappucciati. La giovane inoltre dirà alla darklady di aver scoperto che il rapimento era stato orchestrato per dare un figlio ad Eugenia. Jana, a questo punto, avvertirà Ramona di aver detto a Leocadia la verità sugli incappucciati. La giovane apparirà tormentata dai ricordi di quel giorno in cui ha perso sua madre e suo fratello. Jana sarà sempre più insofferente alla vita della tenuta ma arriverà una novità. Manuel riceverà l'offerta di un nuovo posto di lavoro in Italia nel campo dell'aviazione.

Cruz e Leocadia protagoniste di una guerra silenziosa

Jacobo convincerà Martina a vendere la parte delle sue terre.

La marchesina racconterà tutto a Catalina in merito alla sua decisione. Martina, a questo punto, confermerà ai suoi zii di aver accettato la proposta ma loro non reagiranno nel modo sperato. Alonso e Cruz andranno su tutte le furie poiché l'acquirente non sarà più interessato.

Successivamente Cruz e Leocadia saranno protagoniste di una guerra silenziosa fatta di sguardi e di cose non dette.

Infine la crisi finanziaria metterà a dura prova i domestici che rischieranno di perdere il lavoro. Alonso e Romulo saranno costretti a prendere una decisione urgente poiché i soldi a disposizione saranno sempre meno.

Angela ha scoperto che Cruz vuole far sposare Curro con una ricca ereditiera

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine novembre su Rete 4, Marcelo ha catturato due conigli che Lope ha cucinato per tutta la servitù ma Petra li ha voluto dare ai padroni.

Simona non è apparsa felice per la decisione presa dalla governante.

Angela, intanto, ha avvertito Martina che Cruz crede di poter manipolare Jacobo. La giovane ha poi sentito parlare la marchesa al telefono, scoprendo che vuole far sposare Curro con una ragazza facoltosa per salvare la tenuta.

Infine Manuel ha detto a Jana di aver chiamato il costruttore di aeroplani in Italia mentre Samuel ha rivelato a Maria di essere il figlio di un noto duca.