Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Adriano diventerà il marito di Catalina durante una cerimonia intima organizzata alla tenuta. L'uomo otterrà poi il titolo di Conte di Campos e dei Lujan grazie ad Alonso, che vorrà permettergli di affrontare le vicissitudini ad armi pari.

Catalina ottiene una nuova occasione da Adriano

Catalina diventerà madre di due gemelli con un parto molto difficile. Adriano resterà al fianco della marchesina, che le chiederà una nuova occasione dopo avergli rivelato che è il padre dei suoi bambini.

Il contadino rivelerà alla donna di essere ancora innamorato di lei e per questo convincerà Alonso a concedergli la mano della figlia. Catalina riuscirà a guadagnarsi la felicità tanto agognata in seguito al fallimento del matrimonio con Pelayo, che era scappato a poche ore dalla cerimonia non volendo assumersi le responsabilità di due figli non suoi.

Adriano diventa conte grazie ad Alonso

Alonso pretenderà che i due ragazzi diventino marito e moglie alla presenza di pochi invitati. La decisione verrà accettata dagli sposi, che presto saranno costretti ad affrontare nuovi problemi. Adriano otterrà il titolo di conte per poter affrontare i grattacapi ad armi pari. Il contadino diventerà un nobile grazie a un piano orchestrato da Alonso.

Catalina, invece, gestirà gli affari della tenuta, potendo contare sull'amore di un uomo che adora. La felicità della coppia durerà molto poco, poiché la marchesina appoggerà le proteste degli operai, attirandosi l’ostilità del barone Vallandres. Quest'ultimo farà il suo arrivo a La Promessa per fare delle pesanti minacce a Catalina, rea di aver devastato la sua tenuta insieme a un gruppo di operai.

Martina ha rimandato il faccia a faccia con Curro

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Santos ha minacciato Pia di rivelare ogni cosa sulla morte del barone de Linaja se lei si fosse avvicinata troppo a suo padre Ricardo. Il comportamento del ragazzo non è passato inosservato a Romulo, che è intervenuto in soccorso della sua amica e collega.

Il maggiordomo ha preso da parte Ricardo, spingendolo a confessare a suo figlio Santos di non provare più niente per Ana. Romulo ha suggerito al collega di dire al valletto che se non fosse per lui non ci sarebbe stato nessun avvicinamento.

Angela, invece, ha pregato Martina di aiutarla a salvare Curro (Xavi Lock), parlandogli del matrimonio che Cruz e Lorenzo stanno organizzando per lui. Tuttavia, la cugina di Catalina (Carmen Asecas) presa da Jacobo ha rimandato il faccia a faccia col baronetto, facendo preoccupare Angela.