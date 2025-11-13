Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Antonio chiederà a Padre Samuel di poter essere ospitato nel suo rifugio, dopo essere stato abbandonato dalla sua famiglia. Ben presto, i telespettatori scopriranno che la new entry è il figlio di Simona, la cuoca della tenuta.

Padre Samuel offre ospitalità ad Antonio nel suo rifugio

Antonio domanderà a Samuel di poter rimanere per qualche tempo nel suo rifugio. L'uomo racconterà al prete di aver perso tutto, compresa la moglie ed i figli che sono scappati via con lei.

Antonio dimostrerà di avere un atteggiamento così scontroso, da riuscire a litigare con gli altri residenti del ricovero. Una mattina, l'uomo litigherà furiosamente sia con Samuel che con Teresa, giunta lì in sostituzione di Maria, ancora provata per la morte dell' amica Jana (Ana Garces). Antonio deciderà così di lasciare il rifugio al termine di una nuova lite. Ma l'uomo, presto, cambierà idea, finendo per chiedere scusa a Padre Samuel per l'atteggiamento mostrato.

Antonio è il figlio di Simona

Nei prossimi appuntamenti de La Promessa, Padre Samuel chiederà ad Antonio per quale ragione si senta così ferito dalla vita. L'uomo rivelerà che l'addio della consorte gli ha aperto una vecchia ferita in quanto, da piccolo, venne abbandonato dalla mamma.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Antonio è il figlio di Simona e, di conseguenza, il fratello di Virtudes, da tempo lontana dalla tenuta.

Nel frattempo, la cuoca consiglierà a Samuel come comportarsi con il losco rifugiato, non immaginando che si tratta di suo figlio. La storyline vedrà l'arrivo dell'attore spagnolo Alvaro Quintana, noto per aver interpretato Antonito Palacios nella soap opera Una vita.

Cruz ha voluto combinare il matrimonio tra Jacobo e Martina

Nel contempo, negli appuntamenti de La Promessa andati in onda nei giorni scorsi su Rete 4, Ramona ha deciso di seguire Curro tornando alla tenuta e facendo felice anche Jana. Quest'ultima è apparsa turbata dal duro scontro avuto con Cruz e dalle ultime scoperte sulla defunta madre Dolores.

La donna ha nascosto a Manuel le parole crudeli ricevute dalla suocera in merito alla sua gravidanza. Catalina, invece, ha confessato a Maria di essere ancora innamorata di Adriano, il padre dei gemelli che attende.

Intanto, la marchesa ha deciso di combinare il matrimonio tra Jacobo e Martina. Cruz ha richiamato il nobile alla tenuta, lasciando la cugina di Catalina senza parole. Martina ha capito che, dietro l'arrivo improvviso di Jacobo, c'è di mezzo qualcosa. La giovane ha sperato che il suo innamorato rifiutasse le strane richieste da parte dei marchesi.