Curro vedrà che Eugenia è guarita nelle prossime puntate de La Promessa e sarà al settimo cielo: "Sia benedetto Ayala", dirà il ragazzo quando la donna gli racconterà che è stato lui a rimetterla in piedi.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia sarà lucida e in perfetta salute e racconterà a Curro che a ridurla in uno stato pietoso è stato Lorenzo. La donna spiegherà che suo marito anni prima l'ha spinta dalle scale e ha fatto in modo che non si riprendesse mai, distruggendo la sua salute mentale con dei farmaci.

L'arrivo di Eugenia e l'incontro con Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto tutto cambierà a casa De Lujan. Curro sarà declassato a valletto del palazzo per evitare che il re revochi il marchesato ad Alonso, Jana verrà uccisa, mentre Cruz finirà in prigione. Gli equilibri saranno completamente stravolti al palazzo che continuerà anche ad essere in grave crisi finanziaria. L'unica figura stabile e sicura in questa situazione sarà Leocadia che rappresenterà per Alonso un punto di riferimento fondamentale. Consapevole di avere un grande potere, Leocadia si offrirà di risanare la situazione economica del palazzo e questo la renderà, di fatto, la nuova signora. In questo clima di cambiamenti, arriverà una grossa sorpresa per Lorenzo che rimetterà in discussione la serietà dell'uomo e lo farà tremare.

In occasione del compleanno del Capitano, Ayala farà arrivare a La Promessa Eugenia, la moglie inferma di Lorenzo. La reazione dell'uomo sarà furiosa, ma le sorprese non finiranno qui. Eugenia apparirà ancora molto malata, il suo sguardo sarà perso nel vuoto e farà fatica ad interagire con gli altri. Le cose, tuttavia, sembreranno cambiare quando la donna incontrerà suo figlio. Curro riabbraccerà Eugenia e sarà un momento di grande emozione, ma il ragazzo sarà costretto a mentirle sulla nuova situazione al palazzo. Curro fingerà di essere ancora un nobile e dirà che la zia Cruz è in viaggio. Il ragazzo confiderà ad Alonso la sua speranza che sua madre possa migliorare, visto che ha chiesto di Cruz e Jana, ma il marchese non farà illudere Curro.

L'indomani, però, Eugenia dimostrerà che Curro aveva ragione e smetterà di fingere, mostrandosi perfettamente guarita.

Lorenzo inizierà a tremare: Eugenia è guarita

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo sarà impegnato in una telefonata agitatissima con il manicomio. L'uomo pretenderà che la struttura riprenda immediatamente Eugenia, ma in quel momento la donna arriverà e interromperà la chiamata. Lorenzo sarà senza parole nel vedere sua moglie in piedi e soprattutto perfettamente in grado di intendere e volere. Eugenia rivelerà che Ayala l'ha rimessa in piedi e giurerà vendetta nei confronti di suo marito. Più tardi, la donna vedrà Curro e finalmente gli parlerà senza più fingere la sua infermità.

La donna gli racconterà che Ayala ha fatto sospendere le medicine che la rendevano assente e ha assunto un medico specializzato in riabilitazione che l'ha rimessa in piedi dopo un lungo percorso. "Sia benedetto Ayala", dirà Curro in lacrime, "Ho sempre sperato che tu un giorno guarissi". Eugenia confiderà a Curro che la causa della sua infermità è stato Lorenzo che durante un litigio l'ha spinta dalle scale. La donna spiegherà che dopo quell'episodio, l'uomo l'ha fatta internare obbligandola ad una cura che ha indebolito sempre di più la sua lucidità mentale fino a farla scomparire del tutto. Curro prometterà a Eugenia che Lorenzo pagherà per tutto il male commesso.

La minaccia di Ayala quando ha lasciato La Promessa

Nelle puntate in onda in Italia, Ayala ha più volte minacciato Lorenzo usando Eugenia. Il conte, in passato, ha lasciato intendere di conoscere molto bene il segreto del Capitano. Durante le loro discussioni, Ayala ha ricordato a Lorenzo che ha fatto internare sua moglie e le ha somministrato dei farmaci per renderla pazza. Lorenzo non ha mai avuto paura del conte e non ha dato peso alle sue parole, ma ha sbagliato di grosso. Quando Ayala è stato mandato via dal palazzo, ha giurato che si sarebbe vendicato. Anche in questo caso, Lorenzo non si è preoccupato, anche perché per moltissimo tempo non si è saputo più nulla del conte e tutti hanno pensato che non sarebbe mai più tornato. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo e il tempo è stato fondamentale per rimettere in piedi Eugenia e liberarla dalla sua malattia.