Eugenia farà tremare Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "So chi è il padre di Angela", dirà la donna alla sua vecchia amica rivangando un passato che lei avrebbe voluto far scomparire per sempre.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia diventerà la nuova signora del palazzo dopo essersi sbarazzata di Cruz. A metterle i bastoni tra le ruote sarà l'arrivo di Eugenia che le dirà di conoscere il suo grande segreto. Ad oggi, però, non è stato ancora scoperto chi è il padre di Angela. Si sa solo che era un uomo molto potente che ha preferito disinteressarsi di sua figlia.

Il potere di Leocadia e il piano contro Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia riuscirà perfettamente nel suo intento di mettere fuorigioco Cruz e vendicarsi di lei. Sarà proprio la nuova ospite del palazzo, infatti, ad organizzare un delitto perfetto contro Jana: tutta la responsabilità della morte della ragazza ricadrà su Cruz. Per la prima volta, la marchesa sarà innocente, ma finirà in carcere e pagherà per un omicidio non commesso. Al palazzo, intanto, Leocadia guadagnerà sempre più credibilità e fiducia da parte di Alonso che in lei vedrà un'ancora di salvezza. La madre di Angela salverà la famiglia dalla crisi finanziaria e aiuterà anche il marchese a non perdere il suo titolo.

Quando arriverà la lettera del re che minaccia di togliere ad Alonso il marchesato, Leocadia gli consiglierà di restare lucido e mettere a tacere i pettegolezzi che negli ultimi mesi hanno minato la credibilità della famiglia De Lujan. Alonso, infatti, ripudierà Curro come figlio e si libererà del pesante passato pur di restare marchese. Tutto sembrerà andare a gonfie vele per Leocadia che, di fatto, diventerà la nuova signora de La Promessa. A farla tremare, però, sarà un nuovo arrivo inaspettato al palazzo: Eugenia, la moglie di Lorenzo che per anni è stata internata in manicomio.

L'arrivo di Eugenia a La Promessa farà tremare Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia sconvolgerà gli equilibri di tutti, perché tornerà perfettamente guarita.

La donna riabbraccerà Curro che ringrazierà Ayala per aver curato sua madre e per averla liberata dal giogo di Lorenzo che per anni l'ha tenuta sotto effetto di alcuni farmaci che l'hanno resa completamente inerme. Il ritorno di Eugenia sembrerà rendere tutti felici e anche Leocadia si congratulerà con la sua vecchia amica per come ha recuperato la salute. Presto, però, Eugenia si rivelerà un personaggio molto scomodo per lei. La donna, infatti, farà restare senza parole Leocadia: "Io so chi è il padre di Angela", le dirà con tono minaccioso. Dopo questa affermazione, la nuova signora de La Promessa sembrerà molto spaventata, tanto che supplicherà Eugenia di mantenere il suo segreto. Nonostante le puntate in Spagna siano molto più avanti, non è ancora emerso chi sia il padre di Angela e resta un velo di mistero su questa storia.

Chi è il padre di Angela e perché Leocadia lo tiene nascosto?

Nelle puntate de La Promessa finora trasmesse, non è ancora stato rivelato il grande segreto di Leocadia. Angela ha più volte provato a chiedere a sua madre notizie sulle sue origini, ma la donna non ha mai voluto darle una risposta. Tutto quello che si sa sull'uomo misterioso è che era molto potente e che quando ha saputo che aveva concepito una figlia non ha voluto più saperne nulla. Lorenzo potrebbe essere in candidato ideale: nelle puntate andate in onda in Italia è già emerso che tra lui e Leocadia in passato c'era una relazione. Questo potrebbe spiegare anche il rancore che la donna prova nei suoi confronti dopo molti anni, ma non basta.

Il Capitano de La Mata, infatti, nelle puntate future pretenderà di sposare Angela e questo farebbe crollare la tesi che sia lui suo padre. Il mistero, quindi, resta ancora irrisolto e bisognerà attendere l'evolversi delle storie per ottenere le risposte del caso.