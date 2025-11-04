Il regalo di compleanno di Ayala per Lorenzo lascerà tutti a bocca aperta nelle prossime puntate de La Promessa: Eugenia, la moglie del Capitano, farà il suo ingresso al palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo sarà a dir poco furioso nel vedere sua moglie e Alonso proverà inutilmente a calmarlo. Il marchese darà il benvenuto a sua cognata anche se lei avrà lo sguardo assente e sembrerà non capire nulla di quello che accade intorno a lei.

La lettera di auguri di Ayala per Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto Ayala tornerà a farsi sentire con i De Lujan e questo destabilizzerà Lorenzo.

Tutto avrà inizio con una lettera di condoglianze del conte per la morte di Jana. In poche righe, l'uomo si dirà dispiaciuto per la perdita, ma creerà inquietudine perché sarà fin troppo melenso sull'arresto di Cruz. Ayala, inoltre, aggiungerà una nota in cui chiederà ad Alonso di dire a Lorenzo che non si è dimenticato di lui. Il Capitano sarà piuttosto preoccupata per quelle parole che suoneranno come una minaccia, ma il marchese lo consolerà dicendogli che è tutto sotto controllo. Lorenzo dimenticherà quell'episodio in pochi giorni e si concentrerà sulla festa del suo compleanno: l'uomo organizzerà una merenda al palazzo con i De Lujan. Alla riunione di famiglia parteciperanno tutti e ognuno avrà un pensiero per Lorenzo.

Tutto sembrerà procedere per il meglio quando tra gli auguri arriverà anche un biglietto da parte di Ayala. L'uomo, oltre a porgere i suoi auguri, si scuserà perché il suo regalo arriverà in ritardo, ma assicurerà che presto ci sarà una sorpresa per Lorenzo. La tensione dell'attesa si farà ogni giorno più alta per il Capitano che non riuscirà proprio a trovare un senso alle parole di Ayala. Alla fine, però, la risposta arriverà e per Lorenzo sarà peggio di quanto potesse immaginare.

L'amara sorpresa per il compleanno di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo annuncerà a Lorenzo che il regalo di Ayala è arrivato. Il maggiordomo sarà piuttosto imbarazzato quando spiegherà che non si tratta di un oggetto, ma di una persona.

Poco dopo, uno dei valletti spingerà la carrozzina di Eugenia che farà il suo ingresso al palazzo. Lorenzo sarà sconvolto nel vedere sua moglie di fronte a lui e andrà su tutte le furie: "Ha portato una pazza al palazzo" urlerà. Alonso inviterà suo cognato a moderare i termini per non ferire Eugenia, ma Lorenzo gli farà notare il suo sguardo assente: "Non si rende conto di niente", dirà. Il marchese non riuscirà a capire quale possa essere lo scopo di Ayala facendo arrivare Eugenia a casa De Lujan e Lorenzo gli dirà che il conte voleva solo infastidirlo e provocarlo. Il marchese prenderà in mano la situazione e darà il benvenuto a Eugenia, anche se la donna continuerà a fissare il vuoto. Successivamente, Alonso manderà a chiamare Petra affinché si occupi di offrire una sistemazione adeguata alla sorella di sua moglie.

Eugenia è sempre stata in manicomio

Nelle puntate in onda in Italia, Eugenia si trova in un manicomio da molti anni. Come Curro ha raccontano ad Angela, sua madre è malata di mente sin da quando lui era un bambino e non ha mai potuto viverla come voleva. Curro è andato a trovare Eugenia al sanatorio, ma a causa della malattia tra loro non c'è mai stato un vero rapporto. Lorenzo è sposato con Eugenia solo sulla carta, ma il suo rispetto per sua moglie è pari a zero. Appena ne ha avuto occasione, infatti, ha corteggiato Leocadia e l'ha anche baciata contro la sua volontà. Nessuno immagina cosa sta tramando Ayala, perché il conte ha lasciato il palazzo mesi fa senza più farsi sentire.