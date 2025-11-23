Santos volterà le spalle a Petra e scriverà una petizione per cacciarla da La Promessa nelle prossime puntate. A far infuriare il ragazzo sarà il fatto che Ana non potrà accedere al palazzo dopo il tentato omicidio di Jana.

Le anticipazioni rivelano che Petra rimprovererà il personale che si fermerà a pregare per Jana durante l’orario di lavoro. La sfuriata della governante sarà un'ottima occasione per Santos. Il ragazzo spiegherà ai colleghi che possono firmare una petizione per mandare via Petra a causa della sua prepotenza.

Il risveglio di Jana riporterà la speranza al palazzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Santos sorprenderà tutti con il suo cambiamento improvviso nei confronti di Petra. Tutto avrà inizio quando Jana verrà ferita da un colpo di arma da fuoco e lotterà tra la vita e la morte. La tensione al palazzo sarà alle stelle, anche perché sarà chiaro a tutti che il potenziale assassino si nasconde tra gli abitanti de La Promessa. Il sergente Burdina avvierà le indagini e rinchiuderà Cruz in una stanza fino a quando non troverà la prova schiacciante per incriminarla. Nel frattempo, la servitù si radunerà con don Samuel per pregare per Jana. Mentre tutti saranno immersi nella preghiera, Teresa arriverà con una splendida notizia.

"Jana si è svegliata, anche se solo per pochi minuti", dirà la ragazza, "Il medico ha detto che c'è speranza". Simona e i suoi colleghi si abbracceranno ed esulteranno, mentre Petra sarà di pessimo umore e si sfogherà con i suoi sottoposti. La governante vieterà le riunioni di preghiera sul luogo di lavoro e non ammetterà ulteriori distrazioni a causa della situazione di Jana.

Regole rigide a La Promessa: nessun ospite sarà ammesso

Nelle prossime puntate de La Promessa, la sfuriata di Petra sarà un'ottima occasione per Santos di liberarsi di lei. Il ragazzo inizierà a guardare la governante con altri occhi, soprattutto perché la donna sarà rigida nel far rispettare il regolamento. Dopo quanto accaduto a Jana, al palazzo potranno entrare solo le forze dell'ordine e gli abitanti de La Promessa: la madre di Santos non potrà più accedervi.

Questo basterà a far infuriare il ragazzo, che approfitterà del rimprovero di Petra per portare la servitù dalla sua parte. Il ragazzo spiegherà ai colleghi che ha intenzione di scrivere una petizione per cacciare Petra dal palazzo a causa dei suoi modi troppo prepotenti. Tutti saranno meravigliati dall'iniziativa di Santos che fino a poco prima era sempre dalla parte di Petra.

L'arrivo di Ana sta rovinando il rapporto tra Santos e Petra

Nelle puntate in onda in Italia, Santos e Petra si stanno allontanando giorno dopo giorno. Da quando è tornata sua madre Ana il ragazzo non ha occhi che per lei e impiega il suo tempo libero in sua compagnia. Petra si sente molto trascurata, visto che prima dell'arrivo di Ana lei e Santos vivevano quasi in simbiosi.

Per il momento, il ragazzo non si è reso conto del disagio di Petra e continua a raccontarle quanto sia meraviglioso per lui stare con sua madre. Presto, però, il ragazzo capirà che Petra è molto gelosa e ogni occasione sarà buona per tenerlo lontano da Ana.