Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Adriano informerà Alonso di aver deciso di lasciare la tenuta dopo essere stato abbandonato da Catalina. La scelta non troverà l'appoggio del marchese, che proverà a far cambiare idea al genero.

Adriano vuole lasciare La Promessa dopo l'addio di Catalina

Adriano sarà molto abbattuto dopo la scelta di Catalina di lasciare il marchesato. Non troverà un motivo per rimanere a La Promessa, nonostante debba occuparsi dei suoi gemelli e delle terre. Il disagio dell'uomo non sarà condiviso da Alonso, che lo spronerà a restare.

Il marchese lo informerà che sta facendo un ottimo lavoro, poiché grazie a lui non ci sono più rivolte operaie. Il marito di Cruz crederà che Catalina tornerà alla tenuta una volta calmata la situazione, non trovando però d'accordo Adriano che dichiarerà: “Darei la mia vita per riportare indietro sua figlia, ma temo che non accadrà presto.”. ’uomo informerà Alonso della volontà di lasciare al più presto la tenuta Lujan.

Alonso prova a impedire la partenza di Adriano

Alonso rimarrà perplesso davanti alla decisione di Adriano. Il marchese crederà che il genero stia prendendo una decisione sbagliata, ma lui sembrerà deciso. Adriano dichiarerà: "Purtroppo non so dove sia sua figlia. Senza Catalina sento che io e i miei figli non siamo più nulla qui, quindi penso che la cosa migliore che possiamo fare sia andarcene”.

Alonso proverà a fermare le intenzioni di Adriano, informando che presto sua figlia farà ritorno a casa per stare vicino a lui e i suoi due gemelli. Il giovane non crederà alle sue parole, dicendogli che Catalina aveva scritto nella sua lettera d'addio di volersene andare perché non credeva di essere una buona madre.

Alonso ha ribadito a Jana che non deve occuparsi delle questioni economiche della tenuta

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha cercato di aprire la porta misteriosa della stanza di Cruz nel tentativo di trovare qualcosa riguardante il suo passato. La donna è apparsa contraria alla vendita delle terre per risollevare la tenuta dalla crisi finanziaria in cui è caduta.

Alonso le ha ribadito che non deve occuparsi di questioni economiche ed è indeciso se vendere le terre oppure seguire i consigli di Catalina e Manuel: incrementare le colture nel marchesato.

Angela, invece, ha insistito con sua madre per sapere quello che è accaduto tra lei e Cruz. Allo stesso tempo, Leocadia ha chiesto alla marchesa di parlare con Curro per convincerlo a spingere Angela a tornare a studiare in terra elvetica.