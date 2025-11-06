Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Leocadia dirà ad Alonso che se non vuole perdere il marchesato deve ripudiare suo figlio Curro. Il marchese sembrerà deciso a eseguire quella richiesta nonostante un iniziale tentennamento.

Alonso rischia di perdere il marchesato a causa del Re di Spagna

Alonso finirà in una situazione delicata dopo la morte di Jana e il conseguente arresto di Cruz. Il marchese riceverà una lettera da parte del Re di Spagna, che lo informerà di stare pensando di togliergli il marchesato a causa dei continui scandali di cui si è resa protagonista la sua famiglia.

Il re comunicherà ad Alonso la decisione di revocare anche la baronia a Curro, dopo aver scoperto che è suo figlio illegittimo, nato da una relazione clandestina con una domestica.

Leocadia suggerisce ad Alonso di chiudere i rapporti con Curro

Alonso temerà di perdere tutto e Leocadia approfitterà di questa situazione per farsi avanti, cercando di tranquillizzarlo e dicendogli di avere alcune conoscenze capaci di aiutarlo con il suo problema.

Una volta tornata da un viaggio, Leocadia suggerirà ad Alonso di chiudere ogni rapporto con Curro e di allontanarlo per sempre dalla tenuta. Il marchese non sembrerà convinto di tale proposito, ma la dark lady sottolineerà che quella è l'unica via d'uscita se vuole salvare il patrimonio di Manuel e Catalina.

Alonso chiederà consiglio anche a Romulo, che gli ricorderà che ha preso altre decisioni scomode pur di proteggere il marchesato. Addolorato, deciderà di affrontare Curro sulla questione. Il giovane, ancora ignaro di tutto, dirà a suo padre di essere disposto ad attendere molto tempo prima di uscire allo scoperto come suo figlio e risanare le apparenze del marchesato.

Cruz ha convinto suo marito Alonso a imbrogliare la nipote Martina

Nelle ultime puntate de La Promessa, Martina e Manuel (Arturo Garcia Sancho) hanno detto ad Alonso di essere d'accordo con Catalina di non vendere i territori, ma di incrementare le coltivazioni. Allo stesso tempo, il marchese non si è mostrato per nulla convinto e per questo ha venduto alcuni oggetti di valore per recuperare un po' di liquidità.

Alonso ha poi rivelato a Cruz (Eva Martin) le sue preoccupazioni per le sorti del marchesato. La marchesa ha convinto suo marito a sfruttare l'ingenuità di Martina per vendere le sue proprietà. Alonso ha rifiutato di imbrogliare la nipote ma poi ha dovuto cedere all’impellente necessità di risolvere la difficile situazione.