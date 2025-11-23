Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Candela scoprirà che il misterioso ospite di Padre Samuel è Antonio. La cuoca raggiungerà il rifugio dove apprenderà che il figlio di Simona è tornato nel marchesato. Il ragazzo chiederà alla donna di non dire nulla a sua madre riguardo al suo ritorno.

Antonio trova ospitalità nel rifugio di Padre Samuel

Antonio (Alvaro Quintana) verrà lasciato improvvisamente dalla moglie Norberta, che scapperà insieme ai loro bambini. L'uomo, straziato dal dolore e senza lavoro, non saprà come mantenere la sua abitazione.

Vagherà senza meta per il marchesato di Lujan fino a trovare ospitalità nel rifugio per bisognosi edificato da Padre Samuel. Il nuovo arrivato non riuscirà ad adattarsi all’ambiente nei primi giorni. Antonio darà vita a delle discussioni sia con il sacerdote che con Teresa per poi abbandonare il rifugio. Il giovane cambierà presto idea quando capirà di non poter farcela da solo.

Candela nasconde a Simona che Antonio è tornato nel marchesato

Padre Samuel e Teresa parleranno più volte con Simona e Candela in merito al nuovo arrivato al rifugio. La cuoca inizierà a sospettare che il ragazzo possa essere il figlio di Simona grazie ad alcuni particolari emersi in una chiacchierata. Candela farà delle domande al prelato sul conto del nuovo ospite, rimanendo sorpresa quando la descrizione combacerà con Antonio.

Don Samuel preciserà che il giovane era stato abbandonato dalla madre quando era ancora un bambino.

Candela chiederà a Samuel di essere accompagnata al rifugio per togliersi ogni dubbio sull'identità di Antonio. Quest’ultimo rimarrà senza parole quando capirà che la cuoca ha scoperto la verità su di lui. Il giovane chiederà a Candela di non dire nulla a Simona in merito al suo ritorno nel marchesato. La cuoca rispetterà la richiesta di Antonio ma fino a quando?

Angela ha deciso di vegliare su Martina e Curro

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda su Rete 4, Angela ha salvato Martina dall'inganno dei marchesi e ha cercato di farle aprire gli occhi su Jacobo, richiamato alla tenuta con il solo scopo di convincerla a vendere le quote.

La ragazza ha poi avuto la conferma che Curro (Xavi Lock) sia in pericolo dopo aver scoperto che Cruz gli sta organizzando un matrimonio con una nobildonna per salvare la tenuta. Angela ha deciso di vegliare su Martina e Curro, dimostrando un grande affetto nei loro confronti. Il comportamento ha infastidito Cruz, che ha deciso di affrontare la ragazza per intimarle di farsi da parte.