Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma nei prossimi mesi su Rete 4, rivelano che Catalina sarà in ansia per la salute di sua figlia Rafaela, che accuserà una febbre elevata che non riuscirà ad abbassarsi nonostante i vari rimedi. Leocadia, invece, assumerà Cristobal come nuovo maggiordomo per sostituire Romulo, andato in pensione.

Catalina preoccupata per la salute di sua figlia Rafaela

Catalina inizierà a preoccuparsi a causa delle condizioni di salute della figlia Rafaela. La neonata accuserà uno stato febbrile che sua madre proverà a lenire con alcuni rimedi naturali.

Col passare del tempo, però, noterà che le erbe medicinali trovate da Simona e Candela non produrranno il risultato sperato. Catalina e Adriano, preoccupati, chiameranno un dottore che possa prendersi cura di Rafaela. Ma la bambina non sembrerà migliorare e, per questo motivo, le tensioni all'interno de La Promessa aumenteranno sempre di più. Molti inizieranno a temere che la neonata possa morire. In questa difficile situazione, interverrà Alonso che farà di tutto pur di trovare un medico competente che possa salvare sua nipote. Il marchese dimostrerà di non volere altri dolori alla tenuta dopo quelli legati a Jimena, Jana e Eugenia.

Leocadia assume Cristobal come capo maggiordomo de La Promessa

Nel frattempo, Leocadia si prenderà la libertà di riunire tutto lo staff della tenuta.

In questo circostanza, la dark lady coglierà tutti di sorpresa quando annuncerà Cristobal come nuovo maggiordomo de La Promessa. I domestici si sentiranno traditi dall'assenza di una spiegazione e, in particolare, Ricardo, che dovrà affrontare la delusione di essere stato ignorato come possibile candidato nel sostituire Romulo. Il nuovo arrivato dichiarerà: "Mi manda Leocadia. Mi chiamo Cristobal Ballesteros e sono il nuovo capo maggiordomo de La Promessa." Il nuovo personaggio sarà interpretato da Fernando Coronado, attore spagnolo già visto ne Il Segreto, soap opera di successo andata in onda in passato su Canale 5.

Jana ha confidato a Curro di aver parlato del loro passato a Leocadia

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa, Jana ha confidato a Curro di aver seguito il consiglio di Ramona e di aver parlato con Leocadia del loro passato.

Il baronetto è apparso arrabbiato con sua sorella poiché ha parlato di lui senza prima interpellarlo. Curro ha temuto le possibili conseguenze di tale confessione e, per questo motivo, ha rimproverato aspramente la sorella.

Angela, invece, è sembrata molto in ansia per il futuro di Curro, dopo aver scoperto che Lorenzo e Cruz hanno organizzato un inganno alle loro spalle. Il giovane, però, non ha creduto alle parole della ragazza.