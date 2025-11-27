Le trame della soap spagnola La Promessa, in arrivo su Rete 4 nel 2026, preannunciano un clima sempre più teso all’interno della tenuta. Al centro della scena ci sarà l’amore contrastato tra Pia e Ricardo, una relazione che continuerà a far discutere e che coinvolgerà direttamente Cristobal, il quale, pur cercando di mantenere un certo equilibrio, apparirà decisamente contrario alla storia tra i due domestici. Il motivo è semplice e allo stesso tempo delicato: Ricardo risulta ancora sposato con Ana, una verità che, se venisse a galla, rischierebbe di mettere in cattiva luce la reputazione della tenuta.

Cristobal sorprende Pia e Ricardo mentre si baciano

Dopo molte complicazioni, Pia e Ricardo riusciranno a vivere il loro amore, arrivando a parlare di progetti per il futuro. Per reealizzare questi progetti, il maggiordomo dovrà ottenere l'annullamento del suo matrimonio poiché ancora sposato con Ana, la madre di Santos. L'uomo farà il possibile per entrare in possesso di tale documentazione ma tutti i suoi sforzi risulteranno vani. Nonostante questo, Pia e Ricardo saranno decisi a lottare per il loro amore. Il lieto fine dei due domestici dovrà scontrarsi con Cristobal, il quale li sorprenderà mentre si scambiano un bacio in una stanza della tenuta.

Cristobal informa Ricardo e Pia che uno dei due dovrà abbandonare La Promessa

Cristobal prenderà il controllo della situazione, chiedendo a Pia e Ricardo di poter parlare di quanto successo. L'uomo dirà alla coppia che Leocadia è sembrata molto sorpresa dalla scoperta che una delle due parti risulta ancora sposata. Cristobal, a questo punto, dichiarerà: “Condanno con forza qualsiasi relazione sentimentale peccaminosa che possa minacciare la morale, la decenza e il buon nome di questa casa”. L'uomo informerà Ricardo e Pia di aver preso una decisione drastica ovvero che uno dei due dovrà abbandonare La Promessa. Cristobal concederà alla coppia una settimana per capire il da farsi. Chi lascerà la tenuta?

Jana tormentata dai ricordi del passato

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi in Italia, Jana ha ricordato che suo fratello Curro venne rapito da alcuni uomini incappucciati e affidato alle cure di Eugenio. Il fatto di ricordare quel momento ha turbato la moglie di Manuel. Il passato ha continuato a tormentare le giornate di Jana e la vicinanza di Cruz non ha contribuito alla sua serenità.

Manuel, intanto, ha ricevuto un'importante proposta di lavoro in Italia. Il marchesino ha informato sua moglie Jana di aver intenzione di andare a Milano per prendere parte ad un progetto dell'aviazione. La donna intende seguire il compagno in questa nuova avventura lavorativa. La crisi finanziaria, nel frattempo, si è fatta sempre più evidente e Alonso ha chiesto a Romulo di fare delle scelte anche dolorose riguardanti la servitù.