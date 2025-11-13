Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Alonso informerà Curro di essere costretto a ripudiarlo per non perdere il marchesato. Il ragazzo accetterà la scelta del padre, al quale chiederà, però, di assumerlo come valletto per non lasciare la tenuta.

Leocadia comunica ad Alonso che deve ripudiare Curro per non perdere il marchesato

Tutto inizierà quando Cruz verrà arrestata per aver presumibilmente ucciso Jana. Allo stesso tempo, i giornali diffonderanno la notizia della parentela tra Curro e Alonso.

Il marchese riceverà una lettera di minacce da parte del Re di Spagna, che lo informerà di aver intenzione di togliere il marchesato e la baronia a Curro se non tornerà ad avere un atteggiamento irreprensibile. Alonso accetterà di farsi aiutare da Leocadia, la quale gli dirà che l'unica soluzione per non perdere il suo regno è quella di rinnegare suo figlio Curro e allontanarlo da La Promessa. La proposta manderà in crisi il marito di Cruz, il quale chiederà consiglio a Romulo.

Curro chiede ad Alonso di assumerlo come valletto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso affronterà Curro, al quale dirà di essere costretto a ripudiarlo per non perdere il marchesato. Il marito di Cruz, successivamente, annuncerà al resto della famiglia la decisione presa nei confronti di Curro.

Catalina e Manuel appariranno scossi dalla notizia e cercheranno di far cambiare idea al padre. Il marchesino dirà ad Alonso che ci deve essere un modo per evitare che Curro lasci la tenuta. Anche Angela non prenderà bene la notizia e se la prenderà con Leocadia, credendo che abbia a che fare con la partenza di Curro. Allo stesso tempo, quest'ultimo studierà un piano per restare alla tenuta per continuare ad indagare sulla morte di Jana. Il giovane chiederà ad Alonso di assumerlo come valletto senza, però, far trapelare la notizia alle altre famiglie nobili. La proposta sarà accettata dal marchese a differenza di Leocadia, che sperava di essersi sbarazzata del ragazzo.

Ana ha provato a ricucire il rapporto con Santos

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda su Rete 4, Ana ha fatto il suo arrivo alla tenuta con l'obiettivo di ricucire il suo rapporto con Santos e, perché no, anche con Ricardo. Quest'ultimo e la moglie sono stati costretti ad inventarsi una menzogna per far sì che il loro figlio potesse tornare ad essere felice. Tutto ciò ha scatenato l'ira di Pia e di Petra. Ana, intanto, ha capito che Santos non ha molti amici e non è visto bene a causa del suo rapporto con Petra. La donna ha fatto in modo di tenere la governante lontana dal ragazzo, impedendole di passare una giornata con lui.