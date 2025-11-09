Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Curro dirà a Ramona di essere pronto a tutto pur di trovare il colpevole della morte di Jana. Curro interrogherà il dottore che ha preso in cura la sorella, il quale lo informerà che gli potrebbe essere sfuggito qualcosa dal suo controllo durante quei tragici momenti.

Jana perde la vita

Jana perderà la vita per colpa di uno sparo che la colpirà al ventre. Prima di esalare l'ultimo respiro, riuscirà a parlare con Curro, facendogli capire che non era stata Cruz a spararle come tutti sospettavano.

Nonostante questo, Curro non salverà sua zia, preferendo che venga arrestata dal sergente Burdina, consapevole che in passato aveva posto fine alla vita di Dolores e Tomas. Curro, a questo punto, darà anima e corpo per trovare il responsabile della morte di Jana.

Curro vuole trovare il colpevole della morte della sorella

Curro raggiungerà Ramona, la quale accuserà dei sensi di colpa per non aver portato via Jana da La Promessa prima che fosse troppo tardi. Durante il dialogo, il ragazzo dirà alla donna che non è stata Cruz a eliminare la sorella e di essere pronto a tutto pur di trovare il colpevole della tragedia.

Curro penserà di ascoltare il dottore che aveva curato Jana nei suoi ultimi giorni di vita.

Curro domanderà al medico per quale motivo la ragazza sia morta, nonostante lui l'avesse informato che era uscita dalla fase critica. L'uomo dirà al nobile che potrebbe essere successo qualcosa sfuggito al suo controllo. Dopo le seguenti rivelazioni, il medico farà perdere le proprie tracce, non dando più modo di essere reperito da Curro. Quest'ultimo informerà delle ultime novità Ramona, che concorderà con lui che Cruz non è l'assassina di Jana.

Il signor Duran ha rifiutato di fare affari con Alonso

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Leocadia non è apparsa molto contenta dell’arrivo a sorpresa della figlia Angela alla tenuta. La ragazza ha confidato alla madre di aver lasciato gli studi in Svizzera per voler vivere accanto a lei.

Angela è apparsa intenzionata a scoprire la vera identità di suo padre, che Leocadia le tiene nascosta. La dark lady ha insistito con sua figlia perché torni in Svizzera.

Jana, invece, ha comunicato a Manuel di attendere un bambino. Alonso ha ricevuto il rifiuto del signor Duran di concludere affari insieme. L'uomo ha rifiutato di avere contatti con il marchese dopo aver scoperto che suo figlio ha sposato una cameriera.