Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Curro deciderà di sequestrare Lorenzo de La Mata in una stanza della tenuta, desideroso di vendetta nei suoi confronti. L'ex baronetto sembrerà sul punto di porre fine alla vita dell'uomo, dopo averlo accusato di aver reso la sua vita un inferno.

Curro rinchiude Lorenzo all'interno della stanza segreta de La Promessa

La scomparsa di Lorenzo farà preoccupare tutti gli ospiti de La Promessa. A questo punto, si scoprirà che Curro ha iniziato la sua vendetta, sequestrando il capitano de La Mata nella stanza segreta.

Durante questi momenti drammatici, l'ex baronetto accuserà l'uomo di aver posto fine alla vita di Jana, fatto impazzire sua madre Eugenia fino a spingerla al suicidio, oltre ad aver usato Angela solo per recargli dolore. Curro sembrerà pronto a tutto, pur portare a termine la sua vendetta ed ottenere una confessione da parte di Lorenzo. Il fratello della defunta Jana non esiterà a puntare una pistola contro il capitano che, astutamente, farà leva sul cuore buono di Curro, raccontandogli dell'infanzia che avevano trascorso insieme.

Curro pronto a compiere una pazzia

Durante il teso confronto, Lorenzo confiderà all'ex baronetto che il loro rapporto, un tempo, era diverso. Le parole finiranno per colpire Curro, anche se deciso nel voler scoprire tutta la verità.

Il fratellastro di Manuel sembrerà pronto a compiere una pazzia pur di trovare le risposte che cerca. Nel frattempo, la famiglia Lujan continuerà a rimanere ignara di ciò che sta accadendo nella stanza segreta de La Promessa.

Curro ha spronato Angela a tornare in Svizzera

Nelle scorse puntate della soap opera, Jacobo è riuscito a convincere Martina a vendere la sua parte de La Promessa. Cruz e Alonso hanno reagito, inaspettatamente, con rabbia alla decisione di Martina di vendere le sue azioni. I marchesi hanno scoperto che l'acquirente ha perso interesse per tale affare. Jana, intanto, ha confidato a Ramona di aver informato Leocadia in merito al rapimento di Curro da parte di alcuni uomini incappucciati che, poi, consegnarono il neonato nelle mani di Eugenia.

Curro, invece, ha spronato Angela a far ritorno in Svizzera per continuare i suoi studi in giurisprudenza. Il giovane non ha voluto credure alle parole della figlia di Leocadia quando l'ha informato che Lorenzo e Cruz hanno intenzione di combinargli un matrimonio con una ricca ereditiera. Leocadia, che già si trova in una posizione delicata per via del rapporto conflittuale con sua figlia Angela, dovrà fare i conti con informazioni che potrebbero stravolgere il suo rapporto con la famiglia.