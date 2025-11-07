Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Emilia farà il suo arrivo alla tenuta, dimostrando di conoscere molto bene Romulo Baeza. Racconterà a Pia di aver avuto in passato una storia d'amore con il maggiordomo, finita poco prima delle loro nozze.

Emilia e Romulo hanno avuto una storia d'amore finita prima delle nozze

L'arrivo di Emilia alla tenuta manderà Romulo in confusione. I due hanno avuto una storia d'amore che non era finita nel migliore dei modi. Nel frattempo, Pia vorrà vederci più chiaro dopo aver capito che tra l'infermiera e il maggiordomo c'è un trascorso.

La donna farà alcune domande a Emilia, che le rivelerà di aver avuto una relazione con Romulo. L'infermiera rivelerà che erano così innamorati da progettare un futuro insieme, ma qualcosa non andò per il verso giusto. La nuova arrivata confesserà a Pia che il maggiordomo ruppe il fidanzamento senza darle una spiegazione convincente. Nonostante questo, Emilia confesserà a Pia di non averlo mai dimenticato, anche se ribadirà di esserci stata molto male per la situazione.

Emilia e Romulo trascorrono un tenero momento insieme

Emilia vorrà capire per quale motivo Romulo aveva deciso di lasciarla, nonostante i loro progetti di nozze. I due trascorreranno un tenero momento insieme, dove dimostreranno di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra.

In questa circostanza, Romulo aprirà il suo cuore, dichiarando: “Qualsiasi cosa, per quanto piccola, mi sembra speciale se la faccio con te”. Allo stesso tempo, Emilia lascerà che i sentimenti parlino per lei, finendo per scambiare un tenero bacio con il maggiordomo.

Curro ha scoperto che le lettere ritrovate nella stanza segreta sono di Dolores

Nelle ultime puntate de La Promessa, Curro (Xavi Lock) è partito per cercare Ramona, sicuro che conosca la verità in merito alla stanza segreta trovata nella camera di Cruz (Eva Martin). L'ex cameriera gli ha confermato che le lettere ritrovate sono di Dolores. Il baronetto è apparso molto felice di aver trovato la verità e una volta tornato alla tenuta ha affrontato Alonso, Cruz e Lorenzo per confessar loro tutto.

Ana, invece, ha pregato Ricardo di permetterle di avere un rapporto con loro figlio Santos. Il maggiordomo ha deciso di non impedire al primogenito di avere la madre vicino. L'uomo e Ana hanno concordato una versione dei fatti legati al loro passato per far tornare il sorriso sulla bocca di Santos.