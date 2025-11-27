Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Manuel dovrà dire addio a sua moglie Jana. La protagonista verrà colpita da un colpo di pistola in pieno addome che non le lascerà scampo.

Jana crede che Cruz abbia ucciso sua madre Dolores

La vita di Jana cambierà dopo essere diventata la moglie di Manuel e scoprirà di attendere un bambino da lui. Le nozze dei due ragazzi metteranno in crisi Alonso e Cruz, che rifiuterà di accettare il bambino come erede del marchesato. Il marchese, invece, sarà alle prese con una pesante crisi finanziaria che rischierà di travolgere la tenuta.

La situazione tra Cruz e Jana peggiorerà quando quest'ultima scoprirà l'esistenza di una stanza segreta a La Promessa. La donna inizierà a sospettare che sua suocera abbia posto fine alla vita di sua madre Dolores. Jana troverà in Leocadia una nuova alleata nella sua lotta contro Cruz. La madre di Angela confermerà alla protagonista che la marchesa ha commesso diversi crimini in passato fino a spingerla a credere che sia stata lei a uccidere Dolores.

Jana muore colpita da un colpo di pistola

Jana avrà un acceso confronto con la suocera, rivelandole la sua vera identità come Curro. Quest'ultimo accuserà la marchesa di aver ucciso Dolores. Il destino si abbatterà contro Jana che verrà colpita da un colpo di pistola all'addome.

Manuel troverà la moglie in una pozza di sangue dopo essere tornato da un viaggio di lavoro. La ragazza darà segni di miglioramento, sebbene per poche ore, perché durante la notte spirerà tra le braccia del marito senza riuscire a dire il nome di chi le ha sparato. Nel frattempo, il sergente Burdina farà il suo arrivo alla tenuta per fare alcune indagini sulla morte di Jana. I sospetti dell'uomo di legge ricadranno su Cruz dopo il ritrovamento di un bottone della sua camicia da notte nelle mani della vittima. Petra non aiuterà la marchesa, volendo fargliela pagare per la morte di suo figlio Feliciano. In questo modo, il pubblico saluterà Jana interpretata dall'attrice Ana Garces per oltre 500 puntate all'interno della soap opera.

Santos ha voluto allontanare Pia da Ricardo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Manuel ha informato Jana (Ana Garces) di aver ricevuto un'importante offerta di lavoro in Italia. Il marchesino ha chiesto alla moglie di accompagnarlo nella sua nuova avventura a Milano dove prenderà parte ad un progetto sull'aviazione e lei ha accettato.

Nel frattempo, Santos ha ricattato Pia, volendo allontanarla da Ricardo. Il ragazzo ha detto alla domestica che avrebbe rivelato a tutti che ha ucciso il barone de Linaja se avesse provato a rovinare il ritorno di fiamma tra suo padre e Ana.