Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste prossimamente su Rete 4 rivelano che Alonso permetterà a Curro di restare alla tenuta in veste di valletto. Il ragazzo avrà quindi un confronto con Leocadia, la quale gli ordinerà di stare lontano da sua figlia Angela.

Curro diventa valletto dopo essere stato ripudiato da Alonso

La famiglia Lujan sarà travolta da un nuovo scandalo in seguito alla morte di Jana e il conseguente arresto di Cruz. I giornali scriveranno che Curro è il figlio illegittimo di Alonso e il Re di Spagna minaccerà di levargli il marchesato se non darà esempio di condotta irreprensibile.

Il marchese dimostrerà di fidarsi ciecamente di Leocadia quando gli prometterà di usare le sue conoscenza per salvare il suo regno. La darklady comunicherà ad Alonso che per farsi perdonare dal Re dovrà ripudiare Curro e allontanarlo per sempre da La Promessa. Il marito di Cruz accetterà il consiglio di Leocadia per poi proporre al figlio di rimanere alla tenuta come un semplice valletto. In questo modo, Curro potrà continuare a indagare sulla morte di Jana, certo che non sia stata Cruz a ucciderlo ma qualcun'altro.

Leocadia chiede a Curro di non avere rapporti con Angela

Curro cercherà di adattarsi alla sua nuova condizione dopo aver convinto Ramona a tornare a casa per paura di alcune ritorsioni nei suoi confronti.

Manuel e Catalina, nel frattempo, non accetteranno che il loro fratellastro sia diventato un domestico. Anche Angela apparirà contraria alla scelta di Alonso. La ragazza cercherà di parlare con Curro per ribadirgli che possano continuare a vedersi ma lui non vorrà sentire ragioni poiché non più alla pari. Il ragazzo adotterà il cognome Exposito in onore di Jana, destando le perplessità di Angela.

Curro inoltre avrà un confronto teso ma cordiale con Leocadia, che gli farà presente che non può mantenere un rapporto d'amicizia con sua figlia. La darklady obbligherà il giovane a stare lontano da Angela che però farà di tutto pur di avvicinarsi a lui.

Catalina e Alonso non sono riusciti a trovare un accordo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà novembre su Rete 4, Catalina ha cercato di controllare i sintomi dovuti alla sua gravidanza gemellare. Allo stesso tempo, la marchesina e Alonso non sono riusciti a trovare un accordo sulla vendita dei terreni della tenuta. Cruz, invece, ha voluto combinare le nozze tra Martina e Jacobo per risollevare le sorti del palazzo caduto in disgrazia.

Jana, invece, è apparsa felice di aver ritrovato Ramona a differenza di Cruz. Quest'ultima ha ordinato alla nuora di non avere rapporti con l'ex domestica ma lei non ha ascoltato tale richiesta.