Le trame delle puntate de La Promessa, in onda nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Romulo abbandonerà la tenuta dopo essere diventato il marito di Emilia. Leocadia suggerirà ad Alonso di assumere Cristobal come nuovo maggiordomo, ritenendolo una persona di grande fiducia.

Leocadia spinge Alonso ad assumere Cristobal

Romulo incontrerà la sua vecchia fiamma Emilia, scoprendo che i sentimenti per lei non sono mai sopiti. I due decideranno di convolare a nozze nella tenuta e di lasciare le terre dei Lujan per una vita felice altrove. I domestici saranno profondamente colpiti dalle dimissioni di Romulo e crederanno che il suo ruolo verrà assunto da Ricardo.

Alonso molto affezionato al maggiordomo, lo saluterà con tristezza e sarà pronto ad affidare l'incarico a Ricardo, ma Leocadia ci metterà nuovamente lo zampino, facendo pressione su Alonso affinché assuma una sua persona di grande fiducia.

Cristobal è il nuovo maggiordomo de La Promessa

Cristobal farà il suo arrivo alla tenuta, dove informerà tutto lo staff del suo nuovo incarico di maggiordomo. Anche Petra rimarrà senza parole quando capirà che il nuovo arrivato è una persona più subdola di lei. Cristobal sarà un uomo impeccabile e particolarmente duro nelle sue decisioni. Non avrà un atteggiamento amichevole verso i colleghi, ma imporrà a tutti di non parlare più di Romulo. La presenza del nuovo arrivato non farà bene a Pia, la quale sarà costretta a prendere decisioni difficili.

Curro ha incontrato Dolores

Nelle ultime puntate de La Promessa, Jana e Curro sono stati sicuri che i reperti ritrovati nella stanza segreta appartenessero alla loro madre Dolores, un mistero che continua a sconvolgere tutti gli abitanti della tenuta.

Curro è partito per ritrovare Ramona, l’unica in grado di dirgli la verità sulle missive trovate. L’ex domestica ha confermato le ipotesi di Curro, che è stato molto felice di aver ricevuto le risposte che cercava da tanto tempo.

Il giovane è tornato alla tenuta, dove ha affrontato gli zii e suo padre. Curro ha poi chiesto a Jana di seguirlo, ma lei è sembrata molto spaventata per le possibili ripercussioni che una simile decisione potrebbe avere sul loro futuro.

Ana, invece, ha convinto Ricardo a permetterle di ricucire il rapporto con Santos. La donna ha chiesto al marito di mettersi d’accordo per fornire al figlio un’identica versione dei fatti sul loro passato.