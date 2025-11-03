Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Leocadia confiderà a Jana di aver posto fine alla vita di Carmen e Dolores su ordine di Cruz. La donna poi le sparerà, uccidendo sia lei sia il bambino che portava in grembo. In seguito, la dark lady incastrerà Cruz per la morte di Jana, decisa a vendicarsi dei torti subiti nel passato.

Leocadia confessa a Jana di aver ucciso Carmen e Dolores e poi le spara

Il pubblico assisterà a un flashback che mostrerà la verità in merito alla morte di Carmen e Dolores: la donna ha ucciso le due su ordine di Cruz per ottenere in cambio alcuni benefici, che alla fine non sono mai arrivati.

La dark lady aveva affidato Curro al barone de Linaja, che lo aveva consegnato a Eugenia in modo che tutti pensassero che fosse suo figlio e di Lorenzo.

Durante un confronto, Leocadia ammetterà a Jana di aver ucciso per conto di Cruz, eliminando Carmen e Dolores. Le dirà di essere tornata a La Promessa in cerca di vendetta nei confronti della marchesa. Dopo questa confessione, Leocadia sparerà contro Jana, ponendo fine alla sua vita e quella del bambino che portava in grembo.

Leocadia riesce a incastrare Cruz per la morte di Jana

Leocadia farà ricadere la colpa della morte di Jana su Cruz, rea di non aver mantenuto le promesse che le aveva fatto. La dark lady metterà un bottone dell'abito della marchesa nella mano della vittima per incastrarla.

Il sergente Burdina arresterà Cruz, ritenendola colpevole dell'omicidio di sua nuora.

L'arresto della donna stravolgerà gli equilibri all'interno della tenuta. Alonso rinnegherà sua moglie e lo stesso farà Manuel, anche se lei dichiarerà la propria innocenza fino all'ultimo. Petra, invece, sarà felice per la fine di Cruz, desiderosa di vendicarsi di lei per aver posto fine alla vita di suo figlio Feliciano nel corso di una battuta di caccia.

Santos ha convinto Ricardo a parlare con Ana

Nelle puntate de La Promessa già andate in onda, Cruz ha ordinato a Curro di convincere Angela a tornare a studiare in Svizzera. Marcelo e Santos, invece, sono stati accusati di aver rubato due sacchi di farina in dispensa.

Angela ha confessato di essere stata lei: era intenzionata a donare la merce ai più poveri.

Santos e Petra, intanto, hanno convinto Ricardo a parlare con Ana. Infine, Alonso è apparso dubbioso in merito alla scelta di vendere i terreni per risollevare le finanze della tenuta.