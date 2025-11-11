Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, raccontano che Leocadia correrà in aiuto di Catalina e Martina, fermamente determinate ad impedire a Petra di licenziare Simona dalla tenuta. La dark lady riuscirà a revocare il licenziamento della cuoca dopo aver parlato con la governante.

Catalina e Martina contrarie al licenziamento di Simona

Petra inizierà a fare la padrona all'interno della tenuta in seguito all'omicidio di Jana e il conseguente arresto di Cruz. Ricardo e Romulo inviteranno la governante a non esagerare con i suoi metodi duri.

Ma Petra deciderà lo stesso di licenziare Simona, che prenderà le difese di Maria nel corso di una discussione. La domestica, Lope e Candela correranno in aiuto della cuoca ma senza ottenere grandi risultati. Simona sarà costretta a preparare i bagagli, sicura di dover lasciare La Promessa entro poche ore. Catalina e Martina, a questo punto, prometteranno alla cuoca di fare il possibile per revocare il suo licenziamento. La conversazione verrà udita da Leocadia, la quale si offrirà volontaria per mettere una buona parola con Petra.

Leocadia impedisce a Petra di licenziare Simona da La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina e Martina accetteranno l'aiuto di Leocadia, la quale affronterà Petra.

La dark lady riuscirà a convincere la governante a far rimanere Simona alla tenuta. Durante il dialogo, Petra sottolineerà che Cruz sarebbe stata d'accordo con lei con il licenziamento di Simona. Leocadia, per nulla intimorita, le risponderà che la marchesa potrebbe non tornare più alla tenuta in quanto ha ucciso Jana, incinta di un bambino. Petra sarà costretta ad assecondare la richiesta di Leocadia, che segnerà un punto a suo favore nel guadagnare sempre più terreno alla tenuta, anche se farà credere ad Alonso di essere in procinto di andarsene.

Cruz ha proposto ad Alonso un piano per ingannare Martina

Nel frattempo, negli scorsi episodi de La Promessa andati in onda ad inizio novembre su Rete 4, Leocadia ha voluto rivelare ad Angela l'identità di suo padre.

Ricardo, invece, ha confidato a Romulo e Pia che Ana gli ha chiesto di concordare una versione comune da fornire a Santos. Cruz (Eva Martin) ha proposto al marito di ingannare Martina, la quale è stata convinta a cedere la sua quota della tenuta. Successivamente Jana (Ana Garces) è tornata nella stanza segreta, sperando di ricordare alcune cose del passato. Pia ha avvisato la ragazza dell'arrivo della marchesa. Alonso, invece, ha consegnato gli atti di proprietà del palazzo di Madrid a Catalina, pregandola di non venderlo. Infine, Curro ha trovato Ramona, convincendola a far ritorno nei territori del marchesato.