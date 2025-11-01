Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda tra qualche settimana su Canale 5, raccontano che Leocadia aiuterà Alonso a non perdere il marchesato grazie ad alcune sue conoscenze influenti. Il Re di Spagna rivolgerà pesanti minacce al marchese a causa degli scandali in cui è rimasta coinvolta la famiglia Lujan.

Leocadia aiuta Alonso a non perdere il marchesato

Il Re di Spagna avvertirà Alonso di aver avviato un procedimento nei suoi confronti a causa degli ultimi scandali nati in famiglia: i giornali riporteranno la notizia che il marchese è il padre biologico di Curro.

Alonso avrà così paura di perdere il suo marchesato da minacciare il figlio di togliergli il titolo di barone. L'uomo cercherà di fare in modo che la notizia sull'arresto di Cruz non finisca sui giornali di tutta la Spagna. Alonso sarà comunque costretto a chiedere aiuto a una persona molto vicina al sovrano. La scelta ricadrà su Leocadia, che approfitterà delle sue conoscenze per impedire al Re di togliere il marchesato ad Alonso.

Leocadia informa Angela che rimarranno a La Promessa

Leocadia garantirà la sua presenza a oltranza alla tenuta. La donna avviserà sua figlia Angela che non dovranno più fare i bagagli perché Alonso le ha invitate a rimanere per tutto il tempo che desiderano. Il marchese, intanto, informerà Manuel, Catalina e Martina di aver avuto delle minacce da parte del Re mentre non potrà fare niente per Curro, che sarà insieme a Dolores, intenzionati a compiere alcune indagini sulla morte di Jana.

Curro sarà sicuro che sua sorella sia stata uccisa da Cruz. Lorenzo, intanto, provocherà il giovane dicendogli che deve ingraziarsi di più Alonso se vuole essere considerato come Manuel. Parole che torneranno a galla quando Leocadia organizzerà una prima trappola nei confronti di Curro.

Jana non ha voluto che Pia e Teresa indagassero sulla stanza segreta

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio novembre su Rete 4, Angela ha capito che sua madre Leocadia le stava nascondendo qualcosa. La ragazza ha intuito che l'amicizia tra la genitrice e Cruz era falsa e per questo è apparsa desiderosa di capire cosa si celasse dietro quei misteri. Allo stesso tempo, Leocadia non ha accettato le scuse di Cruz, che però l'ha spinta a parlare con Curro per chiedergli di convincere Angela a far ritorno in Svizzera e riprendere i suoi studi.

Intanto, Jana non ha voluto che Pia e Teresa si mettessero nelle ricerche della stanza segreta. La moglie di Manuel ha desiderato ardentemente riuscire ad aprire la porta e ricordare alcuni dettagli importanti per ricostruire la sua infanzia.