Le trame delle puntate spagnole de La Promessa che saranno trasmesse nei prossimi mesi di programmazione su Rete 4 rivelano che Leocadia chiederà a Cristobal (Fernando Coronado) di licenziare Petra, non ritenendola più adatta a ricoprire il ruolo di governante. Il maggiordomo non caccerà la signora Arcos dalla tenuta, preferendo declassarla a semplice domestica.

Leocadia ordina a Cristobal di licenziare Petra

Petra riuscirà a sopravvivere ad una grave forma di tetano anche se le sue condizioni di salute appariranno ancora molto delicate. La donna compirà diversi errori che porteranno Leocadia a prendere un'importante decisione.

La darklady deciderà di licenziare Petra, ritenendola incapace di esercitare l'importante posizione di governante. La madre di Angela ordinerà a Cristobal di licenziare la signora Arcos: " È materiale di scarto e quello che avrebbe dovuto fare è andare in pensione come Romulo. Voglio che la licenzi immediatamente". Il maggiordomo prenderà le difese di Petra, rivelando di non avere motivo per licenziarla. Petra rimarrà a La Promessa ma in una nuova veste ovvero come semplice domestica.

Petra prova a far cambiare idea a Leocadia ma senza riuscirci

Petra non avrà altra scelta che accettare l'ordine di Leocadia. Nonostante questo, la donna proverà a parlare con la darklady per cercare di farle cambiare idea.

La signora Arcos dirà alla madre di Angela che forse ha preso la decisione troppo frettolosamente poiché le sue condizioni di salute stanno migliorando giorno dopo giorno.

Ma Leocadia rimarrà ferma nella sua scelta: "Lei è merce rotta e non è in grado di svolgere le funzioni di governante in un palazzo come questo. Invece di protestare così tanto, dovreste essere grata che non ti abbia licenziato".

Samuel ha rivelato a Maria di essere il figlio di un duca

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Samuel ha rivelato a Maria Fernandez (Sara Molina) di essere il figlio di un duca molto importante in Spagna ma lei non gli ha creduto. Lope, invece, ha cucinato due conigli catturati da Marcelo per farli mangiare allo staff in gravi difficoltà economiche.

Jana (Ana Garces), intanto, ha capito che il defunto barone de Linaja usava la stanza segreta ritrovata nella camera di Cruz alla tenuta. La donna ha condiviso la notizia con Pia. Cruz, invece, ha suggerito ad Angela di non immischiarsi nelle faccende di Martina. Allo stesso tempo, la ragazza ha insistito con Leocadia per sapere il nome del padre, suscitando una reazione furente. La darklady ha minacciato Angela di allontanarla dalla tenuta qualora insistesse a farle pressioni.