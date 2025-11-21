Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste nelle prossime settimane su Rete 4 raccontano che Manuel Lujan (Arturo Garcia Sancho) soffrirà terribilmente per la perdita di Jana Exposito (Ana Garces). Il marchese scapperà dal marchesato senza salutare nessuno dopo aver visto una donna simile alla sua defunta moglie.

Manuel distrutto per la perdita di Jana

Manuel apparirà sopraffatto dal dolore per la perdita di Jana e del bambino che attendeva da lei. L'erede del marchesato, inoltre, vivrà malissimo l'arresto di sua madre Cuz, accusata dal sergente Burdina di aver ucciso la nuora.

Il giovane valuterà l'idea di trasferirsi lontano da tanto dolore. Alonso chiederà a suo figlio di rimanere a Lujan ma senza riuscirci. Manuel non cambierà idea nemmeno quando Catalina gli chiederà di aspettare almeno la nascita dei gemelli. Blanca, invece, apparirà favorevole alla decisione di Manuel di lasciare il marchesato per una nuova vita in Italia.

Manuel scappa da La Promessa dopo aver visto una donna simile a Jana

Intanto, Catalina e Martina dovranno vedersela con alcune clausole stabilite da alcuni affittuari che coltivavano le terre vicino a La Promessa. La marchesina non potrà recarsi sul posto a causa della sua gravidanza ad alto rischio. La giovane chiederà a Martina di partecipare alle riunioni al suo posto.

La donna proporrà inizialmente a Jacobo di collaborare, poiché è una mansione che si addice ad un uomo, per poi cambiare idea.

Martina curerà da sola gli affari come suggeritole da Catalina, che le dirà di farsi accompagnare da Manuel alla riunione degli affittuari. L'idea non andrà per il verso giusto poiché il marchesino incontrerà la figlia bionda del contadino simile alla defunta Jana. Manuel sconvolto lascerà la sala dell'incontro, chiudendosi in un silenzio ermetico. Il giovane scriverà una lettera d'addio a suo padre per poi lasciare La Promessa senza salutare nessuno.

Manuel ha avuto un duro faccia a faccia con Cruz

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Padre Samuel ha deciso di essere finalmente sincero con Maria, confessandole di essere il figlio del duca di Windsorheim.

La domestica ha fatto fatica a credere alla versione del prelato, influenzata dalla sua decisione di aiutare i poveri.

Menuel, invece, ha avuto un duro faccia a faccia con sua madre Cruz dopo che ha detto di non volere il bambino che aspetta Jana. Petra e Candela, intanto, hanno espresso delle critiche in merito alla storia d'amore nata tra Pia e Ricardo poiché lui è un uomo sposato.

Infine Leocadia ha rifiutato di rivelare ad Angela il nome del suo padre biologico.