Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Maria Fernandez scoprirà di essere incinta, dopo aver trascorso una notte di passione con un ragazzo a una festa di paese. La giovane dirà a Pia di aver deciso di non tenere il bambino, non avendo un futuro dignitoso da offrirgli.

Maria confessa a Padre Samuel di essere in attesa di un bambino

Padre Samuel chiederà una spiegazione a Maria dopo aver notato il suo freddo atteggiamento. L'uomo rimarrà senza parole quando la domestica gli confiderà di essere incinta.

La donna più aggiungerà di aver commesso un errore quando ha partecipato alla festa in paese: “Ho incontrato un cameriere che già conoscevo. Tra noi non c'era mai stato niente perché lui è un dongiovanni. Mi ha invitato a prendere una bibita, abbiamo ballato e quello che è successo è successo…”

Maria dice a Pia di non voler tenere il bambino

Samuel non sarà l'unica persona a conoscere il segreto di Maria. Anche Pia infatti offrirà alla domestica tutto l'aiuto di cui ha bisogno. Nonostante questo, Maria sembrerà aver preso una decisione sulla sua gravidanza e confiderà a Pia di aver deciso di non tenere il bambino: "Sono povera, quasi analfabeta e vivo di un lavoro in cui mi licenzieranno non appena mi si vedrà la pancia.

Non ho risparmi, non ho casa mia, non ho nessuno che mi aiuta. Non ho niente da offrire a questa creatura".

Dopo aver sentito queste parole Pia rimarrà vicina a Maria, suggerendole di pensare molto bene sulla scelta presa.

Angela ha scoperto che Curro è in pericolo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà novembre su Rete 4, Angela ha scoperto che Curro è in pericolo a causa di un piano organizzato da Cruz e Lorenzo. La giovane ha capito che i due cognati stanno pianificando il matrimonio combinato del baronetto con una ricca ereditiera per salvare la tenuta dalla bancarotta.

Jana, intanto, è apparsa molto felice per l'arrivo di Ramona, che le ha confermato che gli oggetti recuperati nella stanza segreta della tenuta appartenevano a Dolores.

La moglie di Manuel ha detto a Curro di aver trovato anche un tappeto macchiato di sangue e di essere molto preoccupata. Nel frattempo, Cruz è andata su tutte le furie quando ha scoperto del ritorno di Ramona a palazzo. Petra ha deciso di impedire alla nuova arrivata di compiere qualsiasi mossa azzardata.

Infine Ana ha trovato lavoro presso una panetteria, mentre Padre Samuel è riuscito a convincere Maria che non è posseduta dal Diavolo.