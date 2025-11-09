Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un dilemma che turberà non poco una cameriera. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Maria sarà in crisi poiché penserà di abortire, ma avrà ancora dei dubbi sul da farsi. Intanto, ci sarà un'importante novità per Teresa, alla quale verrà proposta di diventare la nuova governante. Pertanto, Petra verrà declassata a semplice cameriera, rimanendo sconvolta.

Pia e Curro sostengono Maria nella sua decisione

Maria aspetterà il suo primo figlio e la sua gravidanza avverrà in circostanze insolite: fuori dal matrimonio, dopo un incontro fugace con un giovane del villaggio conosciuto a una festa di paese.

Maria attraverserà una crisi emotiva e sarà profondamente preoccupata per la sua situazione. Pia, venuta a conoscenza delle intenzioni della cameriera di abortire, confiderà la sua preoccupazione a padre Samuel. Inoltre, Pia si schiererà con Curro al fianco della giovane collega per offrirle tutto il supporto di cui ha bisogno, qualunque sia la sua decisione: se portare avanti l'aborto, come inizialmente previsto, oppure se cambiare idea e decidere di tenere il bambino.

Petra non è più governante a La Promessa

Nel frattempo, a La Promessa ci saranno grandi cambiamenti tra la servitù, messi in atto dal maggiordomo Cristobal. Quest'ultimo proporrà a Teresa di diventare governante, lasciando la cameriera interdetta.

Teresa correrà quindi a confidarsi con Pia per raccontarle l'accaduto. Tuttavia, non saprà ancora se accettare o meno la proposta di Cristobal, venendo spronata dai suoi colleghi a non perdere l'opportunità che le è stata data, avendo tutte le carte in regola per svolgere egregiamente il compito affidatole. La promozione di Teresa, però, porterà anche un cambio ai vertici della servitù: Petra , attuale governante, verrà declassata a cameriera. Petra sarà sconvolta dalla situazione e continuerà a soffrire per aver perso il suo prestigioso impiego. Spazio anche alle curiose vicende di Madame Cocotte , la cui identità rimane ancora un mistero. Si tratta di qualcuno che sta pubblicando le ricette di Lope su un giornale sotto pseudonimo.

Mentre il cuoco si rifiuterà di fare luce sulla vicenda, Simona e Candela saranno determinate a scoprire chi si nasconde dietro quel nome.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana e Curro hanno iniziato a indagare sulla camera segreta

Nelle precedenti puntate Dell soap, andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto grazie alle confidenze di Pia che dietro la camera da letto di Cruz si nasconde un passaggio segreto. La cameriera ha anche informato la moglie di Manuel che all'interno sono state trovate delle lettere firmate da Lola, che potrebbe essere Dolores, la madre di Jana. Quest'ultima ha quindi svelato tutto a Curro , il quale ha lasciato la tenuta per recarsi da Ramona e fare luce sui misteriosi ritrovamenti.