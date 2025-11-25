Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Padre Samuel prenderà una sorprendente decisione dopo la scoperta che Maria Fernandez (Sara Molina) attende un figlio. La figura religiosa informerà la domestica di essere disposto a togliersi l'abito talare per sposarla e formare una famiglia col bambino che aspetta.

Samuel disposto a togliere l'abito talare per Maria

Samuel sarà tra le prime persone a conoscere il motivo del grande cambiamento di Maria nei suoi confronti. Il prelato chiederà alla domestica una spiegazione, rimanendo sconvolto quando gli confesserà la notizia di essere in dolce attesa.

Maria rivelerà alla figura religiosa di aver scoperto di essere rimasta incinta dopo aver passato una notte di passione con un ragazzo del villaggio. Padre Samuel non saprà inizialmente come reagire anche se poi offrirà tutto il suo aiuto. Il prelato prenderà una decisione riguardante la gravidanza della domestica: "Sono disposto a togliere l'abito talare per te, se vuoi. La gente ci volterà le spalle e dovremo lasciare La Promessa e il marchesato, ma dirò che quel bambino è mio, io ti sposerò e tutti e tre formeremo una famiglia. Se mi accetti, prometto che mi sforzerò ad essere un buon marito per te e un buon padre per tuo figlio”.

Samuel vuole assumersi la paternità del bambino che attende Maria

Maria Fernandez rimarrà sconvolta dal fatto che Samuel voglia togliersi gli abiti talari per lei. La donna non riuscirà a proferire parola, preferendo gettarsi tra le braccia del parroco: "Ti ringrazio. Quello che stai proponendo è molto generoso e molto bello.” Samuel apparirà sicuro della sua decisione: “Voglio assumere la paternità di tuo figlio e stare al tuo fianco per proteggerti, non importa cosa dirà la gente”. Maria apparirà così emozionata da farne parola con Pia. Quale sarà la risposta della domestica? Accetterà il piano del prelato?

Curro ha invitato Angela a tornare in Svizzera

Nel frattempo, nelle puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi su Canale 5, Curro ha invitato Angela a riprendere gli studi interrotti in Svizzera.

Allo stesso tempo, la donna ha suggerito al baronetto di guardarsi le spalle da Lorenzo de La Mata e Cruz che hanno intenzione di farlo sposare con una ricca ragazza per mettere a posto le finanze in rovina della tenuta.

Ramona, intanto, ha spinto Jana (Ana Garces) a chiedere a Leocadia notizie sul suo passato mentre Ricardo ha accettato di aiutare Ana col trasloco in una stanza libera di una certa Lourditas. Infine Maria ha scoperto, tramite una foto sul giornale, che Samuel ha detto la verità sulla sua identità.