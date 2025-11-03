Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste a breve su Rete 4 raccontano che Simona proverà a far del male a Petra quando screditerà Jana dopo la sua morte. La cuoca prenderà poi le difese di Maria durante una successiva discussione con la governante, che sarà costretta a licenziarla dalla tenuta.

Simona prova a strangolare Petra per aver parlato male di Jana

Petra non apparirà dispiaciuta per la morte di Jana, colpita da un colpo di pistola al basso ventre. La governante preciserà che la giovane ha ottenuto il suo castigo per aver sedotto l'erede del marchesato de Lujan.

Le parole manderanno su tutte le furie Simona, che arriverà a tentare di strangolarla con le sue mani. La situazione diventerà ancora più incandescente quando Cruz verrà arrestata dal sergente Burdina per la morte di Jana. Petra inizierà a fare la padrona all'oscuro che Catalina stia pensando di declassarla a semplice domestica.

Petra licenzia Simona per aver difeso Maria

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Petra rimprovererà Maria, particolarmente addolorata per la perdita di Jana. Simona, a questo punto, prenderà le difese della giovane, dando vita ad una discussione con la governante. Quest'ultima non esiterà a licenziare la cuoca, invitandola a fare i bagagli e lasciare la tenuta.

Petra continuerà ad usare il pugno di ferro con tutto lo staff, che nel frattempo farà recapitare una missiva di protesta ad Alonso.

Dopo essersi confrontato con Candela, Lope avviserà immediatamente Ricardo delle malefatte compiute da Petra. Il maggiordomo prometterà di fare il possibile per impedire alla governante di portare avanti il licenziamento di Simona. La situazione apparirà molto delicata in quanto Petra ribadirà a Ricardo di non aver intenzione di riprendere la cuoca nel personale poiché una decisione che aspetta solo a lei.

Curro ha messo in guardia Martina da Jacobo

Nel frattempo, negli appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda ad inizio mese in televisione, Santos ha convinto suo padre Ricardo ad affrontare Ana con la speranza che il confronto potesse portare serenità tra di loro. Ma il faccia a faccia ha avuto esito negativo: il maggiordomo non è riuscito a perdonare la moglie, che è rimasta sola.

Intanto, Martina è apparsa felice al fianco di Jacobo, che ha saputo conquistare la fiducia di tutti i Lujan eccetto Curro. Quest'ultimo ha dimostrato di nutrire un po' di gelosia nei confronti della donna, avvisandola che Monteclaro potrebbe non avere buone intenzioni con lei.

Infine Jana ha continuato a fare alcune indagini per scoprire la verità sulla stanza segreta trovata nella camera della marchesa.