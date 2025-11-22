Lara Laino — nota al pubblico come “La Zia Lara” — è una presenza dinamica del panorama digitale e televisivo italiano: conduttrice del programma ‘Il Salotto della Zia’ su Rete Brescia e speaker radiofonica, alterna contenuti di cucina, intrattenimento e lifestyle a apparizioni come opinionista in programmi sportivi, inclusi contributi su Sportitalia. Autrice di format e progetti indipendenti, la Zia Lara unisce una forte identità social a una carriera costruita tra Tv nazionale, eventi e collaborazioni: di tutto questo parla in esclusiva a Blasting News.

Lara Laino: 'Ho fatto sempre tutto da sola senza mai copiare nessuno e senza dover sorpassare nessuno'

Lara, lei è oggi una figura nota per il suo “salotto” televisivo, la radio e i social: come definirebbe l’identità professionale che ha costruito intorno al personaggio de “La Zia Lara”?

‘Sicuramente con molta personalità. Ho fatto sempre tutto da sola senza mai copiare nessuno e senza dover sorpassare nessuno, sempre con le mie idee. Sicuramente un’identità professionale, frizzante e unica’.

Recentemente è comparsa come opinionista in format legati al calcio su Sportitalia. In che modo lo sport entra nella sua attività di comunicazione e quanto le interessa questo ambito?

‘Diciamo che io sono opinionista, quindi riesco a parlare più o meno di tutti i temi.

Non sono magari a 100 sul calcio ma di qualcosa me ne intendo con lo sport sono stata campionessa di Latino americano, ginnastica artistica/ritmica e in famiglia ho campioni di Tennis e Paddle insomma non ci facciamo mancare nulla. Nella trasmissione della bellissima Roberta Fontana parliamo dallo sport a temi anche attuali perché giustamente al pubblico piace sapere diversi pareri’.

La sua attività è molto visibile sui social: come gestisce l’equilibrio tra contenuti legati al food, alla vita privata e l’immagine più “sensuale” che molti associano al suo profilo?

‘Ma guarda forse l’immagine sensuale è una cosa che io non mi accorgo. Forse io risulto con un’immagine forte ma non me ne accorgo in realtà dell’estetica perché più cresci e più punti al carattere.

Invece per quanto riguarda il resto la mia vita privata non cambia. Non c’è equilibrio perché come sono nella realtà sono anche nei social e metto spesso anche “in piazza” anche la mia storia sentimentale. Non è un problema anche perché siamo sempre insieme. Il food è l’ambito da cui sono nata quindi riesco ancora a gestirlo perché comunque è rimasta la mia passione’.

Ha pubblicato progetti e ha partecipato a programmi come “Ciao Darwin” e a format locali: quali esperienze ritiene siano state decisive per la sua crescita professionale?

‘Beh ho cominciamo con Telelombardia in un programma di calcio che mi ha iniziato già a sbloccare televisivamente. Poi la mia personalità è uscita grazie a Ciao Darwin, quando ho partecipato per Sky a Mix And Match e anche quando a Uno Mattina hanno commentato qualche articolo; con me insomma già c’era un po’ di movimento .

Però sicuramente sia a Ciao Darwin sia quando ho iniziato a presentare a Telemilano la prima trasmissione sono serviti come trampolino di lancio. Poi sono arrivata a Rete Brescia e finalmente ho avuto la possibilità di fare il mio programma’.

‘Sicuramente amplieremo e cambieremo ancora “il salotto della Zia'

Negli ultimi anni si parla spesso di creator che monetizzano contenuti in modi diversi: che rapporto ha con i followers?

‘Il mio è un bel rapporto ho davvero follower da anni che mi seguono da quando ho iniziato la mia carriera. Sono fidelizzati e questo mi piace molto mi riempie il cuore’.

Guardando al futuro, quali nuovi progetti sta coltivando che il pubblico deve assolutamente aspettarsi da lei?

‘Sicuramente amplieremo e cambieremo ancora “il salotto della Zia” e aspettatevi anche un nuovo programma in arrivo’.