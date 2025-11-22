Il 2026 sarà l'anno dei Mondiali di calcio [VIDEO] che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico. L'Italia, per partecipare ed evitare di saltare la sua terza competizione iridata di fila, dovrà passare dai playoff di marzo. A proposito di Mondiali, Larissa Riquelme fu una icona internazionale e simbolo dei Mondiali 2010 svolti in Sudafrica e continua a essere una delle figure più riconoscibili dell’intrattenimento latinoamericano. Paraguaiana, modella e attrice, negli anni ha saputo trasformare un momento virale in una carriera solida, tra televisione, social media e progetti personali.

Oggi Larissa si racconta a Blasting News Italia in un'intervista in spagnolo tradotta in italiano, con la stessa autenticità che l’ha resa famosa: la passione per il suo Paese, i nuovi obiettivi professionali.

Larissa, sono passati quasi 15 anni dai Mondiali del 2010: cosa rappresenta oggi per lei quel momento che l'ha resa famosa in tutto il mondo?

'Il Mondiale 2010 ha segnato una svolta nella mia vita. Quel momento spontaneo è diventato un fenomeno globale e ha dato vita a quello che oggi è il mio marchio di fabbrica: "La Novia del Mundial®", un nome che ho protetto legalmente e che è parte integrante della mia identità professionale in tutto il mondo. Oggi, dopo tanti anni, lo ricordo con affetto e orgoglio.

È stato un momento storico che mi ha aperto le porte e ha portato il Paraguay sulla scena mondiale'.

Nel tempo ha trasformato una notorietà improvvisa in una carriera stabile: qual è stata la sua sfida più grande in questo percorso?

'La mia sfida più grande è stata dimostrare che dietro il fenomeno virale ci fossero disciplina, preparazione e la capacità di sostenere una solida carriera. Sono passata dall'essere un'icona mediatica a diventare una professionista: mi sono formata, ho lavorato, ho viaggiato e ho realizzato progetti concreti. Rimanere attuale per così tanti anni senza perdere la mia essenza è stata una sfida enorme, ma ci sono riuscita grazie alla perseveranza, allo studio e a tanto duro lavoro'.

Sui social condivide spesso progetti e momenti della tua vita quotidiana: quanto conta per lei il rapporto con i tuoi fan?

'I miei fan sono il cuore della mia carriera. Sono con me da molti anni e sono sempre stati lì a sostenermi. Cerco di essere accessibile, genuino e trasparente. Non li vedo solo come numeri: sono una comunità che è cresciuta con me, che mi motiva, mi stimola e sostiene tutto ciò che costruisco. Per me, questo rapporto è fondamentale'.

Il Paraguay è sempre stato al centro della sua identità pubblica: che legame ha oggi con il tuo Paese e come è cambiato nel tempo?

'Il Paraguay è la mia terra, il mio orgoglio e la mia casa. Nel corso degli anni, il mio legame si è rafforzato sempre di più: ho capito che rappresentare il mio Paese sulla scena mondiale è una bellissima responsabilità.

Attraverso i media, i social network e ora anche attraverso il giornalismo sportivo, porto sempre con me la mia bandiera. Mi emoziona poter mostrare la passione, la cultura e la forza del popolo paraguaiano'.

Quali nuovi progetti professionali sta preparando e cosa vorreste che il pubblico scoprisse della “nuova Larissa”?

'Oggi mi trovo in una fase molto importante della mia crescita professionale. Ho già conseguito la laurea in Giornalismo Sportivo presso l'Associazione dei Giornalisti Sportivi Paraguaiani e ho realizzato i miei primi reportage ufficiali: Perù-Paraguay; la Coppa Sudamericana 2025; Tornei Locali ed Eventi Sportivi e Culturali. Sto anche completando la mia laurea triennale in Scienze della Comunicazione, che mi permette di comunicare da un punto di vista più solido e professionale.

Attualmente lavoro come influencer, partecipo a una radio FM e faccio parte del programma di streaming internazionale "Rompe Gol Podcast" con ADN Chile, dove condivido analisi, interviste e dibattiti sportivi. Il mio sogno più grande è far parte di un'importante testata giornalistica sportiva, e lavoro ogni giorno con questo obiettivo ben chiaro in mente. La "nuova Larissa" è più professionale, più forte e ha un'identità consolidata, che include il mio marchio riconosciuto a livello internazionale "La Novia del Mundial®"'.

Se potesse parlare alla Larissa del 2010, quella sugli spalti con il cellulare nel décolleté, che cosa le direbbe oggi?

'Le direi di avere più fiducia in se stessa, di non aver paura di brillare e che questo momento spontaneo cambierà la sua vita per sempre.

Che arriveranno sfide, critiche e sacrifici, ma anche opportunità incredibili. Le direi che ogni sforzo sarà ricompensato e che un giorno capirà che questo momento la porterà a costruire una carriera solida, umana e appagante'.

Guardando al prossimo Mondiale, come vede la competizione e quali squadre secondo lei sorprenderanno più di tutte?

'Penso che sarà un Mondiale molto competitivo e bilanciato. Squadre come Colombia, Giappone e Marocco potrebbero sorprenderci con la loro crescita negli ultimi anni. E naturalmente, Brasile e Argentina arriveranno con una forza incredibile, come sempre. Sarà un torneo emozionante per il mondo del calcio'.