Martedì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento settimanale con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Una puntata ricca di inchieste e testimonianze esclusive, tra cui nuove rivelazioni su Jeffrey Epstein e i suoi legami con l’Italia, il caso della famiglia nel bosco di Palmoli e un’indagine speciale sul mistero dell’amore. Ospiti in studio i comici e registi Pio e Amedeo, nelle sale dal 27 novembre con il film Oi Vita Mia.

Epstein e l’Italia: una rete inedita tra imprenditori e VIP

Il caso Jeffrey Epstein si arricchisce di nuovi dettagli che coinvolgono direttamente anche il nostro Paese.

L’inviato Wad ha passato al setaccio la rubrica del controverso finanziere americano, trovando decine di numeri italiani. Alcuni degli imprenditori contattati hanno confermato di averlo conosciuto, spesso attraverso Ghislaine Maxwell, e di averlo incontrato a Milano, frequentazione che evidenzia una rete di relazioni tra Epstein e il jet-set italiano degli anni ’90 e 2000.

Particolarmente rilevanti i dati emersi dai registri di volo del famigerato “Lolita Express”: almeno cinque o sei viaggi verso Milano, Roma e Rimini tra il 2001 e il 2003, alcuni dei quali con a bordo ragazze minorenni non identificate. In un’altra inquietante scoperta, alcune foto del 2001 immortalano Epstein con Naomi Campbell, Flavio Briatore, Ghislaine Maxwell e Virginia Giuffrè – che all’epoca aveva 17 anni – durante una festa a St.

Tropez.

Palmoli: i figli della famiglia nel bosco allontanati

Spazio anche alla vicenda che ha commosso l’Italia: la famiglia che da anni viveva in una casetta nel bosco di Palmoli (Abruzzo) è stata raggiunta da un provvedimento delle autorità. I tre figli sono stati allontanati e collocati in una struttura protetta, mentre è stata sospesa la responsabilità genitoriale a padre e madre. L’inviata Nina ha raccolto la testimonianza del sindaco Giuseppe Rosario Masciulli, che segue la situazione da tempo, e quella dei vicini di casa, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla complessa realtà vissuta dalla famiglia.

Perché ci innamoriamo? L’amore spiegato da scienza e sentimento

Il reportage di Gaetano Pecoraro si immerge in una delle domande più affascinanti di sempre: perché ci innamoriamo?

Con l’aiuto dell’immunologa Antonella Viola, l’inchiesta esplora gli aspetti biologici e chimici dell’amore, mettendo a confronto poesia, psicologia e neuroscienze. Non mancheranno testimonianze di coppie celebri, nel tentativo di comprendere cosa renda questo sentimento così potente e centrale nella vita di ognuno di noi.