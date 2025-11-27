Nella puntata di mercoledì 26 novembre 2025 di L'Eredità, quiz televisivo preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione Marcello ha sbagliato ancora una volta la Ghigliottina, perdendo la possibilità di vincere 170mila euro.

La Ghigliottina da 170mila euro e la parola 'titolare'

Marcello è arrivato alla Ghigliottina al termine della puntata andata in onda mercoledì sera, con un montepremi di 170mila euro.

Le cinque parole indizio proposte dagli autori erano, sempre stando all'articolo, "Libro", "Nazionale", "Marchio", "Negozio" e "Dati".

Di fronte a questa combinazione, Marcello ha deciso di puntare sulla parola "Diffusione", scelta che ha sorpreso molti utenti che seguono il quiz commentando in diretta sui social. Alcuni hanno ironizzato sul fatto che il campione sembrasse molto sicuro della propria intuizione, mentre altri da casa suggerivano un'alternativa come "Registro". La soluzione indicata in studio dagli autori, però, non è stata né "Diffusione" né "Registro": la parola corretta, rivelata in chiusura di puntata, infatti era "Titolare".

Proprio questo esito ha acceso la discussione online, con diversi telespettatori che hanno detto di trovare forzato il collegamento tra gli indizi e la soluzione. Parte del pubblico ha contestato in particolare l'uso del verbo "titolare" in relazione a termini come "libro" o "dati", giudicando poco naturale questa formulazione.

Per molti commentatori, sempre secondo la selezione di post riportata, sarebbe più comune parlare di "intitolare" un libro, mentre l'associazione con i dati o con gli altri indizi è stata percepita come poco immediata.

Commenti su X tra ironia e attacchi al campione

Su X diversi telespettatori hanno scritto frasi in cui si mette in dubbio la correttezza dell'associazione delle parole proposta dal gioco, con utenti che hanno invitato ironicamente gli autori ad "andare a raccogliere i lupini" o che hanno sottolineato come la formulazione "titolare un libro" suoni, a loro dire, poco convincente. Alcuni utenti contestano anche l'uso della stessa parola come verbo in alcuni casi e sostantivo in altri, ritenendo l'insieme delle associazioni poco chiaro per il pubblico medio.

Nel racconto del quotidiano trovano spazio anche commenti più coloriti. Fra questi viene riportata, per esempio, la battuta di chi scrive: "Ditemi che canne vi fate, le regalo per Natale". Altri messaggi si concentrano invece direttamente su Marcello, ricordando come il campione abbia già mancato in diverse occasioni la parola finale.