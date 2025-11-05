È disponibile da oggi su Amazon Prime Video, per tutti gli abbonati, il docufilm Matri pi sempri – La buona novella di Fabrizio De André in siciliano, ispirato al celebre concept album del cantautore genovese e riletto in una intensa versione in dialetto siciliano da Francesco Giunta.

Diretto da Andrea Walts e coprodotto con Musica del Sud, il film prende le mosse dal concerto-evento tenutosi al Teatro Antico di Segesta il 27 agosto 2023, già pubblicato in versione vinile. Il progetto, curato da Edoardo De Angelis e Giuseppe Greco, si trasforma qui in un viaggio cinematografico intimo e profondo che restituisce l’anima della Sicilia contemporanea, guidato dalle note e dalle parole di un’opera senza tempo.

La Maria di tutti: una donna, non una santa

Attraverso il dialogo con Dori Ghezzi e cinque donne siciliane, Matri pi sempri esplora il volto umano e universale di Maria, figura centrale della Buona Novella.

Non una santa irraggiungibile, ma una madre terrena, vicina a tutte le madri e ai loro figli. “È l’espressione cinematografica di un viaggio fatto casa per casa – racconta il regista Andrea Walts – tra gli sguardi delle donne che ho incontrato. Alla ricerca della Maria, donna e non Santa, cantata da Fabrizio De André.”

Una riflessione che attraversa la spiritualità, l’identità culturale e il femminile, e che getta un ponte artistico ed emotivo tra Liguria e Sicilia, tra l’originale poetica di De André e la lingua dell’anima di Giunta: il dialetto siciliano.

Un’opera musicale corale

L’adattamento musicale vede la partecipazione di cinque voci femminili — Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia Mei e Valeria Graziani — accompagnate da un ensemble strumentale tutto al femminile: Beatrice Cerami (pianoforte), Daniela Santamaura (violoncello), Federica Russo (glockenspiel), Virginia Maiorana (percussioni) e Alberto Laruccia, autore dell’orchestrazione e delle musiche originali, anche alla direzione e alle percussioni.

Un atto d’amore lungo cinquant’anni

“La buona novella in siciliano è un atto d’amore”, ha dichiarato Dori Ghezzi alla presentazione del progetto. Un sentimento condiviso anche da Francesco Giunta, che racconta: “Il riadattamento è nato da un’esigenza intima: risentire quelle parole nel mio dialetto per ritrovare l’emozione del primo ascolto.

Per anni è stato un fatto privato. Oggi è un omaggio corale.”

Per Edoardo De Angelis, il progetto rappresenta “una delle più belle avventure della mia vita, non solo professionale. Un legame destinato al sempre, costruito mattone dopo mattone, oggi custodito per sempre nella memoria di un film”.

Di cosa parla l'album 'La Buona Novella' di Fabrizio De André

Pubblicato nel 1970, La Buona Novella è uno degli album più profondi e controversi di Fabrizio De André, un’opera che intreccia il linguaggio della canzone d’autore con le suggestioni spirituali e letterarie dei Vangeli apocrifi. Composto in un periodo di forte fermento politico e sociale, l’album rappresenta una scelta coraggiosa: raccontare la vita di Gesù e, soprattutto, il ruolo di Maria e degli ultimi, non in chiave religiosa ma umanissima.

De André ribalta la prospettiva tradizionale, restituendo voce e dignità a figure spesso dimenticate o idealizzate, trasformando la narrazione sacra in una meditazione laica sull’amore, il sacrificio e la maternità. Musicalmente raffinato e liricamente ispirato, La Buona Novella è un concept album che non ha paura di essere intimo e politico al tempo stesso, e ancora oggi risuona con una forza inattesa, ponendosi come una delle vette assolute della musica italiana d’autore.