In attesa della decima puntata del Grande Fratello, Floriana Secondi, in collegamento con Federica Panicucci a Mattino 5, ha fornito alcune anticipazioni. Omer Elomari e Jonas Pepe saranno protagonisti di un faccia a faccia in studio. Inoltre, l'attuale opinionista del reality ha spezzato una lancia a favore del concorrente siriano: "Da giorni subisce provocazioni".

Le dichiarazioni di Floriana Secondi a Mattino 5

Sul finale di puntata, Federica Panicucci si è collegata con Floriana Secondi, che si è concentrata sulle vicende accadute in settimana che hanno coinvolto Omer.

"I concorrenti si sono indispettiti per il gesto del loro coinquilino", ha detto Floriana, facendo riferimento al fatto che Omer, sentendo parlare della sua intimità, si è tirato giù i pantaloni e ha mostrato i boxer per protesta. A seguire, Floriana ha espresso la sua opinione sulla frequentazione di Omer e Rasha: "Credo fermamente che tra loro ci sia amore. Omer, per cultura ed educazione, è una persona molto riservata, quindi vive l'amore in maniera più discreta". Incalzata dalla conduttrice di Mattino 5, Floriana Secondi ha fornito un'anticipazione: "Ci sarà un faccia a faccia tra Omer e Jonas in studio. Credo che in studio si crei un'atmosfera diversa da quella della casa, quando sono arrivate Donatella e Francesca non se le sono mandate a dire".

A quel punto la diretta interessata ha spiegato di essere dalla parte del 26enne siriano: "Da giorni subisce provocazioni da Jonas".

Infine, l'opinionista ha confermato che in diretta verrà svelata una busta rossa che riguarderà uno dei concorrenti: "Fuori ne stanno uscendo di ogni tipo, quindi è giusto che sappiano".

GF: anticipazioni puntata 24 novembre

Anche sul sito del GF sono state diffuse le anticipazioni sulla decima puntata.

Omer e Jonas si confronteranno in studio, come annunciato da Floriana Secondi a Mattino 5. Grazia Kendi, dopo il crollo dei giorni scorsi, avrà la possibilità di incontrare suo padre, con il quale ha sempre detto di avere un rapporto conflittuale. Successivamente, verrà aperta una busta rossa che riguarda uno dei concorrenti: non è escluso che possa riguardare Rasha Younes, viste le dichiarazioni rilasciate dal suo ex Manuel. In settimana, Marina La Rosa è tornata in casa in gran segreto e ha avuto modo di incontrare Grazia e Donatella per mettere a confronto due generazioni diverse. In puntata verrà decretato il primo finalista di quest'edizione tra Giulia, Rasha, Omer, Simone, Francesca e Donatella. Infine sarà la volta delle nomination e questa volta non si voterà per un finalista, ma per l'eliminazione.