Michelle Hunziker ha effettuato un'intervista per Elle, durante un tour culturale a Lugano come brand ambassador di Svizzera Turismo, nella quale ripercorre il legame profondo con la sua terra natale, ma parla anche di diversi altri aspetti personali.

Le parole di Michelle Hunziker

Cresciuta tra Lugano, Berna e Solothurn, porta ancora con sé valori che considera tipicamente svizzeri e proprio su questo aspetto si sofferma nell'intervista: "Sono puntualissima, arrivo sempre prima! Anche in televisione rimango sempre stupita che gli uomini impieghino più tempo di me a truccarsi o pettinarsi.

La puntualità per me è una forma di rispetto. E poi la disciplina e la perseveranza, sono valori che si imparano nelle scuole svizzere, anche attraverso lo sport, che in Svizzera è fondamentale".

Allo stesso tempo, racconta di sentirsi italiana nell’amore per il cibo, nella convivialità intorno alla tavola e nella passione per la vita, elementi che definisce tratti distintivi della cultura italiana e che ha fatto propri negli anni trascorsi a Milano.

Il ritorno a Lugano, nei luoghi dove è nata lei e dove sono nati anche sua figlia e suo nipote, le offre una dimensione emotiva forte: ricordi familiari, gite sul lago, passeggiate invernali nel centro storico. Per lei la città non è un singolo “indirizzo del cuore”, ma un insieme di esperienze che continua a custodire.

Michelle Hunziker, fra curiosità e voglia di imparare

Nella sua lunga carriera Michelle Hunziker ha attraversato televisione, teatro, musica e imprenditoria, un percorso che attribuisce più al coraggio che a un talento innato.

A tal proposito nell'intervista si definisce “folle al punto giusto” e profondamente curiosa: la sua attitudine è quella di buttarsi, fare domande, studiare, informarsi continuamente. Durante il tour nei musei svizzeri racconta di non limitarsi alla visita, ma di voler conoscere tutto degli artisti e delle loro storie, perché la curiosità – spiega – è la qualità che più la rappresenta.

Gratitudine, impegno sociale e sguardo sul futuro

Alla domanda su quale voto darebbe alla sua vita oggi, Michelle Hunziker risponde senza esitazioni: un “bel 10”.

La gratitudine è un rituale quotidiano: ogni sera, dice, si addormenta pensando a ciò che ha e alla serenità della sua famiglia, che considera il suo vero punto fermo: "Io vado a letto super grata, sono sempre felice e anche quando ci sono i momenti difficili".

Non nasconde però sensibilità e preoccupazione per la violenza, soprattutto quella contro le donne. Dalla fondazione dell'associazione Doppia Difesa nel 2007 al fianco dell’avvocata Giulia Bongiorno, ha ascoltato storie di donne dolorose che continuano a colpirla, ma a cui contrappone il desiderio di contribuire a un cambiamento culturale nelle nuove generazioni.

Nel privato, invece, mantiene un forte senso dell’umorismo: secondo quanto racconta nell'intervista, ciò che la fa ridere di più sono le situazioni quotidiane e le espressioni spontanee delle persone, in particolare quelle della figlia Aurora.

La dimensione familiare è anche la fonte dei suoi momenti più orgogliosi: le nascite dei suoi figli e del nipote rappresentano per lei la continuità della vita e la parte più preziosa del suo percorso. Anche durante il periodo natalizio, che la vede “Babbo Natale di casa”, ciò che desidera davvero sono gesti d’affetto e parole sincere da chi ama.