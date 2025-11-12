Nuova programmazione sulle reti Mediaset nel corso dei primi mesi del 2026 con una serie di novità che riguarderanno la fascia del prime time.

Per La notte nel cuore si arriverà al gran finale di sempre della prima e unica stagione prevista ma ci sarà spazio anche per il ritorno di un'altra serie televisiva turca amatissima dal pubblico italiano: trattasi di Io sono Farah con Demet Ozdemir.

In prime time ritornerà anche l'appuntamento con L'Isola dei famosi mentre per l'estate è confermata la nuova edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Chiude La notte nel cuore in prime time: cambio programmazione Mediaset 2026

Il palinsesto Mediaset del 2026 prevede lo stop per La notte nel cuore: tra febbraio e marzo è previsto il gran finale di sempre della soap opera incentrata sulle vicende di Nuh, Sevilay, Melek e Cihan.

La serie turca chiuderà definitivamente i battenti con gli episodi inediti della prima e unica stagione di messa in onda che, attualmente, sta trovando spazio in prime time con una doppia puntata settimanale.

Dal 24 novembre, però, Mediaset cambierà nuovamente il palinsesto della fascia serale: la soap opera sarà trasmessa con un singolo appuntamento settimanale che sarà trasmesso di domenica, dalle 21:50 alle 24 circa.

Il ritorno di Io sono Farah e Temptation Island

La fascia serale, però, sarà occupata da un'altra serie turca che ha già fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori: trattasi di Io sono Farah, attualmente visibile nella sezione a pagamento del sito Mediaset Infinity.

Da dicembre e poi nel corso del 2026, la soap con Demet Ozdemir tornerà in onda in chiaro anche sulla rete ammiraglia del Biscione, ma questa volta non sarà più trasmessa in daytime al pomeriggio bensì in prime time.

Per i reality show, invece, confermata la messa in onda della nuova edizione de L'Isola dei famosi condotta anche questa volta da Veronica Gentili. Il programma andrà in onda a partire dal prossimo gennaio/febbraio in prima serata.

In estate, invece, Mediaset tornerà a puntare sulla nuova edizione di Temptation Island prodotto da Maria De Filippi.

Il successo di Temptation Island

La scorsa estate, Temptation Island ha registrato ascolti a dir poco impressionanti nel prime time estivo, riuscendo a toccare punte di 4,5 milioni di spettatori.

Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha raggiunto anche la soglia del 33% di share su Canale 5, con punte del 45% durante la messa in onda e oltre 6 milioni di contatti.

Numeri da capogiro e ben distanti da quelli dell'attuale Grande Fratello, fermo sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori a puntata.