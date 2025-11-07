Omer Elomari e Rasha Younes non sono ancora una coppia, ma i fan hanno deciso di inviargli al Grande Fratello un messaggio aereo: "Pura verità". Non è mancato l'entusiasmo da parte dei due concorrenti, che si sono stretti in un lungo abbraccio in giardino.

Il primo aereo per i 'Rashmer'

Tutto ha avuto inizio oggi 7 novembre, mentre tutti i concorrenti si trovavano in giardino per un momento di relax. Ad un certo punto sulla casa più spiata d'Italia è arrivato un aereo con un messaggio che recita così: "Vento d'Oriente, pura verità", firmato "Rashmer".

A quel punto i concorrenti si sono alzati in piedi e hanno iniziato a gioire. Omer ha riso e ha ringraziato tutti, mentre Rasha si è commossa. Dopo aver ringraziato i sostenitori, i due concorrenti si sono abbracciati ed Elomari ha dato un bacio sulla testa della ragazza.

Tesori d oriente

Aereo per Omer e Rasha#Rashmer ♥️

Donatella "dall oriente all occidente"😅✈️ pic.twitter.com/gp6zd9Dvrp — Peter (@peter78150525) November 7, 2025

La situazione tra Rasha e Omer

Dopo la settima puntata del GF, tra Rasha e Omer era sorta un'incomprensione che li aveva portati a dei lunghi silenzi.

Nella giornata di ieri, però, i due concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi. Dal canto suo la 32enne di origini palestinesi ha rimproverato l'inquilino di non essersi mai aperto con lei.

Inoltre la ragazza ha spronato Omer ad essere più intraprendente e non chiudersi a riccio quando ha un problema: "Io lo so che tu il carattere ce l'hai, ma devi dimostrarmelo. Non devi avere paura di una mia reazione". Lo stesso Elomari ha spiegato di non essersi chiuso ma in quel momento riteneva fuori luogo avere un confronto con Rasha visto che aveva un piccolo problema di salute: "Non era il caso visto che non ti sentivi bene". Tuttavia Omer ha detto di aver capito come comportarsi con Rasha e quindi entrambi si sono promessi di comunicare di più.

Entusiasmo da parte degli utenti del web

In seguito al primo aereo indirizzato a Rasha e Omer, su X diversi utenti hanno espresso un loro commento in merito.

Un utente ha elogiato i due concorrenti: "I nostri tesori d'Oriente sono i più veri e puri. Complimenti anche a chi ha realizzato l'aereo". Un altro ha aggiunto: "Anche durante il passaggio dell'aereo, lui ha avuto un pensiero carino per Rasha sostenendo che la regina sia lei. Trovare un uomo così nella vita di tutti i giorni non è affatto scontato". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Dopo l'aereo si sono isolati dal gruppo e si sono abbracciati. Loro sono i più belli in quella casa". C'è anche chi si è rivolto alla 32enne: "Mi auguro che Rasha non faccia soffrire Omer, perché un uomo così va tenuto stretto" e chi invece crede che tra i due gieffini sia già scattata la scintilla dell'amore.