Barbara D'Urso avrebbe accusato la produzione di Ballando con le stelle di aver violato gli accordi alla base della sua partecipazione. Avrebbe, così, contestato prima in diretta e poi nel backstage di essere finita in spareggio nella puntata di sabato 15 novembre. A lanciare il gossip é stato Gabriele Parpiglia.

Barbara D'Urso vs Ballando con le stelle: il gossip di Gabriele Parpiglia arriva online

"Barbara d’Urso, dopo uno spareggio inaspettato concluso all’una di notte, ha urlato accusando la produzione di aver violato degli accordi…”, si legge tra le righe del gossip che ha riportato Gabriele Parpiglia sul suo sito di news, online.

Il riferimento del giornalista é stato a ciò che, in particolare, si sarebbe verificato nel backstage al termine dell'ultima diretta dello show di RaiUno.

La scorsa puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sulle reti Rai il 16 novembre, ha visto Barbara D'Urso classificarsi prima concorrente per i voti della giuria. Ciononostante, negli ultimi minuti della diretta, l'ex volto di Mediaset é stata chiamata ad una sfida di ballo di spareggio contro Andrea Delogu e Martina Colombari. Una prova che, all'annuncio di Milly Carlucci, ha visto D'Urso reagire piuttosto contrariata, anche perché sprovvista delle scarpe di ballo.

La presunta contestazione di D'Urso contro lo show di Carlucci

“Adesso dobbiamo ballare?

Io non ho le scarpe da danza…”, sono le parole che ha pronunciato D'Urso. Immediata é stata la reazione della conduttrice che ha esortato la concorrente ad esibirsi subito, anche perché non ci sarebbe stato tempo per un cambio delle scarpe. In diretta, tra D'Urso e Carlucci pare esserci stato un botta e risposta pacifico. Nel dopo puntata, tuttavia, dal backstage la concorrente si sarebbe scagliata contro la produzione accusandola di aver violato gli accordi alla base della sua partecipazione.

Dopo lo spareggio che l'ha vista finire terza classificata, Barbara ha però ricevuto un messaggio di supporto da parte del partner e maestro di ballo.

Il messaggio di Pasquale La Rocca

Tra le righe del messaggio scritto in un post su Instagram, Pasquale La Rocca esorta la partner a credere in lei, dicendosi orgoglioso del loro operato come coppia concorrente al dancing show.

"Quando riguardo tutte le nostre esibizioni, una dopo l'altra, sento una grande soddisfazione per ciò che abbiamo costruito insieme", si legge tra le parole del post. Il messaggio , in conclusione, prosegue con la gratitudine che Rocca nutre verso la sua allieva e partner di danza: "Ho pensato a quanto la vita sappia essere imprevedibile e interessante, soprattutto quando ci mette sulla strada persone con cui si possono creare cose belle. Grazie per il lavoro, l'impegno e l'energia che hai messo in ogni passo. Sono davvero fiero di noi".