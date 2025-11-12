Raffaella Fico e Armando Izzo presto diventeranno genitori di un maschietto. La showgirl ed il calciatore hanno organizzato un gender reveal, un evento speciale a cui hanno partecipato amici e parenti, per annunciare il sesso del futuro nascituro. Per coronare il momento, la coppia ha scelto una torta scenografica a più piani e decorazioni con la scritta "Oh baby". A rendere ancor più magica l'atmosfera tanti fumogeni blu e delle rose bianche.

Tra i presenti vi era anche Pia, primogenita di Raffaella Fico, nata dalla relazione con Mario Balotelli, che si è mostrata entusiasta e felice per l'imminente arrivo di un fratellino.

La dolce attesa annunciata in tv da Raffaella Fico

Nei giorni scorsi Raffaella Fico spesso al centro del gossip è stata ospite a Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, in cui ha parlato proprio della sua seconda gravidanza: "Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza". Oggi la showgirl fa coppia con Armando Izzo, calciatore del Monza (squadra che milita in Serie B), tra loro la relazione sentimentale procede a gonfie vele. Fico parlando della sua storia d'amore ha aggiunto: "Sono felicissima perché accanto a me ho il mio uomo. La vivo in maniera molto serena perché siamo entrambi molto contenti, l’abbiamo voluto. Conviviamo già a Napoli, lui si allena tutta la settimana e quando posso lo raggiungo io".

Il nome scelto per il piccolo

Dopo la rivelazione del sesso del bebè, la coppia composta dall'ex gieffina e del calciatore ha annunciato anche il nome del futuro figlio: Vincenzo Jr., in omaggio al padre di Armando Izzo, venuto a mancare prematuramente. Per il calciatore del Monza, si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti dal precedente matrimonio.

L’emozione dei futuri genitori

La coppia ha condiviso video e foto dell’evento organizzato per annunciare la nascita del loro figlio sui rispettivi profili social. Tanti i messaggi di gioia arrivati dai follower della coppia. Durante l'intervista rilasciata a Verissimo, Raffaella Fico ha sottolineato quanto la figlia Pia sia entusiasta per l’arrivo del fratellino: “Mia figlia ha fatto i salti di gioia, ha sempre voluto un fratellino o una sorellina”.

La celebrazione del gender reveal ha rappresentato per la coppia un’occasione di unione e felicità, un modo per condividere la propria gioia con amici e parenti, rendendo il momento ancora più speciale e indimenticabile.