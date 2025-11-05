"Fuori ho la fila, non ho bisogno di lui", con queste parole pronunciate nella casa del Grande Fratello Rasha Younes ha lasciato intendere di non essere disposta a fare un passo verso Omer Elomari, visto che lui sembra essere distante da lei. Parlando con Grazia, la ragazza di origini palestinesi ha anche criticato il concorrente siriano dal punto di vista caratteriale, sostenendo che si metterebbe in mostra solo per i litigi con gli altri ragazzi.

Il distacco di Rasha da Omer

Nella settima puntata del Grande Fratello, la madre di Rasha Younes ha varcato la porta rossa e ha incontrato Omer Elomari, elogiandolo per l'atteggiamento rispettoso mostrato nei confronti della figlia Rasha.

Nonostante il "benestare" della signora Basima, il rapporto tra i due inquilini sembra essersi raffreddato. La stessa Rasha ha confidato a Grazia: "Io giochini non ne faccio. Sono entrata qua per me stessa e per la mia esperienza". E ancora: "Fuori ho la fila con la vita normale, figuriamoci adesso. Quindi non ho bisogno di lui".

Poi la concorrente ha proseguito: "Io voglio un uomo che mi contenga caratterialmente, non economicamente. Io il suo carattere l'ho visto solo quando litiga con Jonas, non sono una ragazzina che per uno carino e con due muscoli mi sciolgo".

Infine Rasha ha avuto da ridire anche sull'atteggiamento della madre Basima: "Mia mamma l'avrà fatto pure per me, ma dare quella importanza a lui non aveva senso".

Dopo queste parole per me Rasha è cancellata

Vuole farsi il suo percorso da sola , e non gli piace Omer non ci stanno altre giustificazioni #Rashmer #GrandeFratello pic.twitter.com/OVXw73WLUT — tifoso del napoli (@giudice_you) November 5, 2025

Le ipotesi di Grazia

Dopo aver ascoltato Rasha, Grazia ha cercato di formulare delle ipotesi sul comportamento di Omer: "Forse lui si è sentito dire che è un uomo rispettoso e quindi ha deciso di esserlo ancora di più per far vedere che porta ancora più rispetto".

In ogni caso la 24enne crede che così facendo, Elomari stia sbagliando: "Lui così facendo fa peggio". D'accordo con Kendi, Rasha ha rinnovato le critiche al concorrente siriano: "Da parte mia c'è la ricerca di qualcosa, quindi perché fa così?

Il rispetto è vasto come l'amore".

Critiche da parte del web

Il discorso di Rasha non è affatto piaciuto ad alcuni utenti del web che già sognavano la nascita di una coppia fra Rasha e Omer.

"Sinceramente Rasha la capisco fino a un certo punto. Lei ha sempre detto che non le interessava avere questa relazione in casa e che apprezzava il fatto che Omer non si spingesse oltre, ora però infastidita perché lui non fa un passo in avanti", ha commentato un utente. Un altro ha criticato Younes: "Per me è cancellata".

Tra i telespettatori però c'è chi ha sostenuto che la gieffina abbia solo illuso il 26enne: "Penso che a lei non le sia mai piaciuto". Un altro ha invece affermato "Secondo me Rasha è ancora innamorata del suo ex, motivo per cui non apprezza l'atteggiamento di Omer".