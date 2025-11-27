Nel pomeriggio del 26 novembre, Jonas Pepe e Rasha Younes si sono confrontati sulle rispettive frequentazioni nate al Grande Fratello con Anita Mazzotta e Omer Elomari. Durante la conversazione, Rasha ha spiegato di voler evitare gli errori commessi in passato e di non essere più disposta a iniziare relazioni confuse o sbilanciate: “Voglio costruire una cosa sana”.

Rasha ha inoltre ribadito che lontano dalle telecamere è una persona completamente diversa, lasciando intendere che solo fuori dal reality potrà capire se lei e Omer hanno davvero un futuro insieme.

Le dichiarazioni di Rasha

In un momento di relax, Rasha e Jonas si sono ritrovati a parlare delle loro rispettive frequentazioni con Omer e Anita.

Jonas, da parte sua, ha spiegato di non vedere l’ora di conoscere Anita lontano dal reality per capire se tra loro possa davvero nascere qualcosa. A quel punto, Rasha ha fatto eco alle parole del modello, aprendo una finestra sul proprio modo di vivere i rapporti: “Fuori da qui sono totalmente diversa, ma sapendo di avere gli occhi addosso sono più riservata su queste cose. So benissimo che se stuzzichi una persona poi arriva una sua reazione che non puoi prevedere, quindi evito. Dopo essermi già scottata, prima di dire a qualcuno che farà parte della mia vita voglio conoscere bene la sua”.

La gieffina ha poi ammesso di essersi spesso sbilanciata troppo in passato: “Ho dato priorità alla persona e non alla sua vita”.

Pensando a un possibile futuro con Omer una volta fuori dal GF, Rasha ha spiegato chiaramente la sua posizione: “Voglio costruire una cosa sana. Qui dentro non c’è l’aspetto intimo, che per me è fondamentale, e non riuscendo a essere donna al 100% sotto i riflettori preferisco mettere una linea rossa. C’è chi si è lasciato andare e non lo giudico, ma io preferisco mettere davanti la testa all’istinto”.

"voglio costruire una cosa sana, quindi non essendoci l'aspetto intimo che per me è fondamentalissimo, non potendo fare la donna totalmente...io non sono mai stata una che manda avanti l'istinto e poi la testa"#Rashmer pic.twitter.com/s48jtWJfEp — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) November 26, 2025

'Rashmer' divisivi: amore o strategia?

Il rapporto tra Rasha e Omer è finito al centro delle polemiche, soprattutto perché i due sono molto meno fisici rispetto alle coppie viste nelle passate edizioni del Grande Fratello.

A differenza di Omer, Rasha è stata più volte messa in discussione: alcuni concorrenti hanno ipotizzato che non fosse davvero attratta da Omer. In realtà, la gieffina ha chiarito più volte che la sua riservatezza non ha nulla a che vedere con la mancanza di interesse. Essendo di religione musulmana, per lei esporsi in un programma seguito h24 da milioni di spettatori – e dai suoi stessi familiari – è particolarmente complesso.

In un confessionale, la giovane ha precisato: “Per quanto io possa essere aperta, sono sempre araba e musulmana".

GF: lunedì 1° dicembre verrà eletto il secondo finalista

Nella puntata di lunedì 1° dicembre, il pubblico del Grande Fratello proclamerà il secondo finalista di questa edizione.

Sono al televoto Omer, Jonas, Grazia e Mattia: tra questi quattro concorrenti, il più votato conquisterà un posto in finale, mentre il meno votato sarà costretto ad abbandonare la casa.