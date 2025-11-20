Nonostante sembrasse ormai tutto superato e la convinzione che la triste parentesi si fosse definitivamente chiusa, Rosanna Banfi, nota attrice romana e figlia dell'attore Lino Banfi, si ritrova a combattere nuovamente con un tumore.

L'attrice, che attualmente gestisce il famoso ristorante di famiglia "Orecchietteria Banfi", sito a Roma nel quartiere Prati, ha comunicato la notizia ai suoi fan con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram; nonostante tutto, nello scatto postato sul social Banfi appare serena e pronta ad affrontare con tutte le sue forze questa seconda battaglia.

Rosanna, infatti, sedici anni fa era stata colpita da un tumore al seno dal quale era poi guarita; tuttavia da Instagram emerge che l'attrice è già stata sottoposta ad un intervento chirurgico e pare che sia andato tutto bene.

Rosanna Banfi colpita nuovamente dal male

Aveva ormai ritrovato la tranquillità Rosanna Banfi, guarita da un tumore al seno, che la aveva colpita sedici anni fa.

Purtroppo la malattia si è ripresentata in "un'altra stanza" di casa sua, come ha scritto l'attrice in un post pubblicato su Instagram, con il quale ha comunicato la triste notizia ai suoi amati follower. Tuttavia, l'attrice con la tenacia di sempre, ha affermato di avere già mandato via il suo male "a calci" nel sedere.

Banfi, infatti, appare serena e sorridente in uno scatto che la ritrae in pigiama in una stanza di ospedale, pubblicato in una storia sul social subito dopo l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta. A commento della foto queste le parole di Rosanna: “È andata”.

Nonostante sia andato tutto bene, la dolcissima Tea di "Un medico in famiglia" non ha affatto intenzione di abbassare la guardia nella battaglia di cui è protagonista da diversi anni. E ciò non solo per per se stessa, ma anche per tutte le persone che combattono come lei contro il cancro, che lei stessa ha chiamato "intruso".

I commenti alla storia di Rosanna su Instagram da parte di colleghi e fan

Sono stati tantissimi i commenti al post di Rosanna Banfi, pubblicato sul suo profilo Instagram, sia da parte dei suoi fan che da parte dei suoi colleghi, con i quali gli stessi hanno espresso tutto il loro affetto.

Ad esempio, Carolyn Smith, che combatte anche lei da tantissimi anni con un tumore, ha lasciato una emoticon con le mani giunte e un cuore rosso, manifestando a Rosanna tutta la sua amicizia e la sua vicinanza.

Chi è e cosa fa Rosanna Banfi

Rosanna è figlia di Lino Banfi, famosissimo comico e attore di origine pugliese.

Anche lei, come il padre, ha intrapreso la carriera di attrice recitando in "Un medico in famiglia" nei panni della dolcissima dottoressa Tea e in altre serie televisive, come "Capri" e "Distretto di Polizia".

Ha, inoltre, partecipato al programma televisivo "Ballando con le stelle" nell'edizione 2022.

Attualmente, gestisce il noto ristorante di famiglia "Orecchietteria Banfi", che si trova a Roma nel quartiere Prati.