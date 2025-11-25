Il prossimo venerdì 28 novembre è stato indetto uno sciopero Rai per contrastare la manovra varata dal Governo Meloni, che ha suscitato malcontento generale in diverse categorie lavorative.

La programmazione dei tre canali della tv di Stato, quindi, potrebbe subire delle variazioni: a rischio è soprattutto la messa in onda dei telegiornali e dei programmi di informazione mentre non salterà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, dopo lo stop avvenuto già lo scorso lunedì 24 novembre.

Cambio programmazione per lo sciopero Rai di venerdì 28 novembre: a rischio i Tg

Il palinsesto della rete ammiraglia Rai, per la giornata del 28 novembre, potrebbe subire delle modifiche in daytime dato che i giornalisti della tv di Stato hanno scelto di aderire allo sciopero generale che è stato indetto per protestare contro la manovra del Governo Meloni.

Di fronte alla riduzione degli organici e a un precariato definito intollerabile, i giornalisti Rai sono pronti a fermarsi nella giornata di venerdì mettendo a rischio la messa in onda dei vari notiziari e dei programmi di informazione.

La messa in onda del Tg1, Tg2 e Tg3 per la giornata di venerdì non è confermata nella consueta fascia oraria e con la consueta durata di messa in onda.

Il Paradiso delle signore non si ferma nel palinsesto del 28 novembre

A rischio anche la messa in onda dei vari programmi di informazione che popolano il palinsesto della tv di Stato, come Storie Italiane e Agorà.

Nel pomeriggio, invece, non ci saranno variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore 10: la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sarà regolarmente in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16:50 circa.

A seguire, invece, non ci sarà l'appuntamento con Vita in diretta: il talk show condotto da Alberto Matano non è previsto in palinsesto per lasciare spazio alla prima puntata de Lo Zecchino d'Oro 2025, previsto dalle 17:05 alle 18:40.

Adelaide scopre che l'ex Marcello sta per sposare Rosa nei nuovi episodi di dicembre

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda a dicembre su Rai 1 rivelano che Adelaide verrà informata delle imminenti nozze che attendono Marcello e Rosa.

La contessa scoprirà dalla figlia Odile che il suo ex ha scelto di voltare pagina definitivamente assieme alla nuova compagna e non la prenderà benissimo.

Intanto, per Fulvio, si avvicinerà il giorno della Prima alla Scala di Milano, un evento al quale in passato ha partecipato diverse volte: oggi, invece, la sua vita è radicalmente cambiata e deve fare i conti con delle ristrettezze economiche che lo proveranno sempre di più.