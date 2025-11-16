Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano grandi cambiamenti per i protagonisti della soap turca negli episodi della terza stagione. Nelle puntate rese disponibili da lunedì 17 a venerdì 21 novembre su Mediaset Infinity, Ceylin diventerà procuratore e lavorerà al fianco di Ilgaz. I coniugi Kaya diventeranno genitori di Mercan e dovranno collaborare nelle nuove indagini che li attendono, durante le quali incontreranno Nadide. Intanto, Metin tornerà al lavoro, mentre Parla e Cinar si fidanzeranno.

Ceylin dà alla luce Mercan e diventa procuratore, proprio come Ilgaz

Nella terza stagione di Segreti di famiglia ci sarà un salto temporale di cinque anni, che mostrerà cosa è accaduto ai protagonisti dopo che Ilgaz è ricomparso, dopo aver inscenato il proprio omicidio. Ceylin darà alla luce Mercan e vivrà una svolta professionale importante, diventando procuratore proprio come suo marito, con il quale continuerà a lavorare fianco a fianco. Ceylin dovrà occuparsi del misterioso rinvenimento di un corpo nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante. A Ilgaz, invece, verrà affidato il caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel. Durante le indagini emergerà un dettaglio: i due omicidi potrebbero essere collegati.

Ilgaz e Ceylin incontrano Nadide

A distanza di cinque anni, ci saranno ulteriori cambiamenti in procura: Nadide diventerà procuratore capo. Ceylin e Ilgaz si recheranno da lei per aggiornarla sugli ultimi sviluppi, e Nadide costringerà i coniugi Kaya a lavorare insieme. Intanto, Cinar e Parla organizzeranno una festa per il loro fidanzamento, mentre Metin tornerà in servizio come capo della polizia. Anche per Tugce ci sarà una svolta: dopo aver terminato gli studi, seguirà le orme di suo padre e affiancherà Ceylin nelle indagini. Osman e Aylin, invece, avranno una seconda figlia di nome Elif. Tuttavia, verranno avvertiti dalla psicologa: la bambina dovrà avere dei punti di riferimento stabili e imparare a staccarsi da Ceylin.

Quest’ultima, intanto, continuerà a pensare a Mercan e a rivivere i ricordi felici dei momenti trascorsi con sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz e Ceylin si sono incontrati in vacanza

Negli episodi precedenti di Segreti di famiglia, già disponibili su Mediaset Infinity, Ceylin si è trovata impossibilitata a partecipare alle esequie di Ilgaz, essendo rinchiusa in carcere. La notizia della presunta morte del marito, ucciso da Turgut Ali con due colpi di pistola, l'ha lasciata profondamente sconvolta. Poco dopo l’arresto, il procuratore capo ha compiuto un gesto estremo, togliendosi la vita con un’arma sottratta a un agente. Dopo la scarcerazione, Ceylin ha deciso di partire per una vacanza che aveva programmato insieme a Ilgaz.

Giunta nella località prescelta, ha vissuto un momento inaspettato: Ilgaz era vivo e l’intera vicenda del suo omicidio si è rivelata una messinscena orchestrata con cura. Intanto, Parla ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver scoperto di non aver ucciso Eyup. Era convinta di averlo accoltellato a morte, ma Omer è riuscito a salvarlo in tempo, portandolo via in ambulanza. Per quanto riguarda Derya, ha comunicato alle famiglie di Ceylin e Ilgaz la sua intenzione di chiedere il trasferimento, desiderosa di ricominciare una nuova vita dopo la prematura scomparsa di Pars.