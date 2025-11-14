Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano grandi cambiamenti nella vita dei protagonisti grazie a un flashback che porterà la narrazione avanti di cinque anni. Nelle puntate pubblicate da lunedì 17 a venerdì 21 novembre su Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin diventeranno genitori della piccola Mercan. Un flashback mostrerà il parto dell’avvocata Erguvan, mentre Aylin e Osman avranno una seconda figlia di nome Elif. Cinar e Parla, invece, si fidanzeranno, e Metin tornerà in servizio tornerà in servizio come comandante di polizia.

Ceylin dà alla luce Mercan

Dopo il finale della seconda stagione, in cui si è assistito all’abbraccio emozionante tra Ceylin e Ilgaz, creduto morto assassinato, la narrazione si sposterà avanti di cinque anni e verrà fatta chiarezza sul futuro dei protagonisti di Segreti di famiglia. Negli episodi disponibili fino al 21 novembre, Ilgaz e Ceylin diventeranno genitori e la loro bambina avrà circa cinque anni. È bene ricordare che l’avvocata Erguvan aveva fatto il test di gravidanza nella puntata conclusiva della seconda stagione. Intanto, attraverso un flashback, verrà mostrato anche il parto di Ceylin, ma Mercan non sarà l’unica piccola protagonista: ci sarà anche Elif, la secondogenita di Aylin e Osman.

Cinar e Parla si fidanzano, Metin torna al lavoro

Cinar e Parla continueranno la loro relazione e organizzeranno una festa di fidanzamento. Metin, invece, tornerà in servizio come comandante della polizia e nella sua squadra non mancherà Eren. Per Tugce ci sarà una svolta inaspettata: come dichiarato nelle precedenti puntate, la ragazza desiderava seguire le orme di suo padre e aiuterà la polizia nelle indagini sui casi da risolvere. A proposito di delitti, emergerà una nuova scena del crimine: verrà rinvenuto un corpo nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante. A fare chiarezza sull’omicidio saranno Ceylin e Ilgaz, che dovranno ricostruire le dinamiche e scoprire chi abbia ucciso la persona trovata senza vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz ha inscenato il proprio omicidio

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili su Mediaset Infinity, Ilgaz ha scoperto che Turgut Ali si è lasciato corrompere da Omer e dal nonno di Burak. Il procuratore capo aveva bisogno di un’ingente somma di denaro per far operare all’estero la sua bambina. Ilgaz ha poi scoperto anche il coinvolgimento di Turgut Ali nelle ultime vicende che lo hanno riguardato e, quando ha chiesto un chiarimento, il suo responsabile ha estratto un’arma da fuoco e ha sparato due colpi. Tuttavia, i due procuratori hanno inscenato un delitto con il preciso scopo di ottenere soltanto il denaro dal nonno di Burak e far credere a tutti che fosse stato eliminato.

Ceylin e la famiglia Kaya non sono stati informati che si trattava solo di una messinscena, al punto che è stato persino celebrato il funerale del procuratore. Successivamente, Ilgaz è riapparso nel luogo di vacanza scelto insieme alla moglie qualche giorno prima, e per Ceylin è stato sconvolgente rivedere suo marito.