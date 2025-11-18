Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi misteri che emergeranno grazie a una serie di flashback. Nelle puntate disponibili da lunedì 24 a venerdì 28 novembre sul sito Mediaset Infinity verranno raccontate le vicende di Ceylin e Ilgaz e la loro dolorosa perdita della figlia Mercan, scomparsa nel nulla due anni e mezzo prima. Spazio quindi alle indagini per scoprire cosa sia accaduto alla bambina dei coniugi Kaya. Nel presente, intanto, Eren vorrà chiedere la mano di Dilek, mentre Nil verrà arrestata.

Ceylin e Ilgaz indagano sulla scomparsa di Mercan

Sulla base di quanto già andato in onda nei primi due episodi della terza stagione di Segreti di famiglia, era già evidente che i coniugi Kaya si fossero lasciati in seguito alla scomparsa della loro prima figlia Mercan. Le anticipazioni delle nuove puntate previste fino al 28 novembre rivelano infatti cosa sia accaduto prima della fine del matrimonio di Ilgaz e Ceylin: la loro primogenita è scomparsa misteriosamente. Ci sarà quindi una diversa teoria formulata dai genitori della piccola: mentre Ceylin temerà un rapimento, Ilgaz sospetterà invece un allontanamento involontario.

Ilgaz arresta Nil, Ceylin distrutta dal dolore per sua figlia

Nel frattempo, ci saranno flashback che chiariranno cosa è accaduto fra i coniugi Kaya dopo la scomparsa della loro figlia e come siano arrivati ad allontanarsi, come già mostrato negli episodi della soap turca disponibili.

Dopo la misteriosa sparizione di Mercan, infatti, Ceylin e Ilgaz hanno affrontato dolore e incomprensioni. Ci sarà poi un colpo di scena quando verrà rinvenuto il cappellino della bambina in mare: tale dettaglio alimenterà l’ipotesi formulata da Ceylin, ossia quella del rapimento. Intanto Nil andrà a cena con Ilgaz, ma la serata prenderà una piega inaspettata: il procuratore la dichiarerà in arresto per occultamento di prove e la porterà in centrale. Parallelamente, Eren prenderà una decisione dopo due anni dall’inizio della relazione con Dilek, ritenendo che sia arrivato il momento di chiedere la mano della sua fidanzata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz e Ceylin si sono lasciati

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, disponibili su Mediaset Infinity, Ilgaz ha inscenato il proprio omicidio lasciando sua moglie Ceylin e i familiari nella disperazione più totale.

Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un piano ben architettato con la complicità del procuratore capo Turgut Ali. In seguito, dopo che i coniugi Kaya si sono ritrovati, la narrazione ha fatto un salto temporale di cinque anni, rivelando che il matrimonio tra Ceylin e Ilgaz è ormai terminato. Anche per gli altri protagonisti ci sono stati grandi cambiamenti: Metin ha annunciato il suo ritorno in servizio come comandante della polizia, mentre Osman e Aylin hanno avuto una seconda figlia, chiamata Elif. La storia d’amore tra Cinar e Parla è proseguita e la coppia ha organizzato una festa di fidanzamento ufficiale. Eren, invece, ha una compagna da due anni, che è anche la maestra d’asilo della nipote di Ceylin.

Mert, invece, ha deciso di trasferirsi in un ricovero per anziani, mentre Tugce è entrata nella polizia, seguendo le orme di suo padre. Intanto, sono iniziate le indagini su due casi che sembrano collegati tra loro: uno affidato a Ceylin, che nel frattempo è diventata procuratore, e l’altro a Ilgaz.