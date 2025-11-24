Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi sviluppi nella ricerca della piccola Mercan. Nelle puntate disponibili da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre su Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin continueranno le indagini per scoprire cosa è accaduto alla loro bambina. Ci sarà poi una svolta sorprendente quando Mert apprenderà da Macit un dettaglio importante: la sua nipotina è stata portata via da una donna di mezza età. Eren, intanto, aiuterà i suoi amici a fare luce sulla vicenda, mantenendo il riserbo sulle attività investigative svolte.

Ilgaz e Ceylin esaminano i filmati delle telecamere

Ilgaz e Ceylin vorranno scoprire cosa sia accaduto alla loro bambina, scomparsa misteriosamente e probabilmente rapita da qualcuno la cui identità non è ancora stata rivelata. I due procuratori esamineranno i filmati delle telecamere insieme a Metin, alla ricerca di informazioni sulla persona che ha lasciato la scatola con la maglietta davanti alla casa di Ceylin. Successivamente, insieme a Eren, cercheranno Mercan, concentrandosi sul reperire quante più informazioni possibili sulla maglietta ricevuta, ma manterranno segrete le attività investigative che svolgeranno. Nel frattempo, i genitori di Mercan vorranno avere risposte da Efe, che dovrà spiegare loro come mai non sia stato disposto il segreto investigativo sul caso della bambina.

Il procuratore rivelerà di avere già presentato la richiesta.

Mert scopre che Mercan è stata rapita da una donna

Proseguiranno le vicende di Mert, che ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in una casa di riposo. In realtà, emergerà che l’anziano signor Kaya ha preso questa decisione non per evitare di pesare sulla sua famiglia, ma per ritrovare la figlia di Ilgaz e Ceylin e condurre indagini parallele. Mert scoprirà così un dettaglio cruciale che darà una svolta alle ricerche: grazie a Macit, verrà alla luce che Mercan sarebbe stata portata via da una donna di mezza età con i capelli lunghi. Infine, Ilgaz e Ceylin affronteranno Nadide riguardo alla scoperta legata alla maglietta, chiedendole informazioni sull’acquisto del capo di abbigliamento, dal momento che la loro collega è stata ripresa dalle telecamere del negozio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eren ha chiesto a Dilek di sposarlo

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, Eren si è fidanzato con Dilek, insegnante d’asilo di Elif, la figlia di Aylin e Osman. L’ispettore capo è sempre stato molto impegnato con il lavoro, non riuscendo a dedicare tempo alla compagna, che nel frattempo è stata avvertita da Tugce: secondo lei, suo padre tiene più al suo incarico che a tutto il resto. Infatti, la sera in cui Eren ha voluto sorprendere la fidanzata con una proposta di matrimonio al cinema, l’ha lasciata sola in sala per correre in centrale a interrogare un sospettato. Dilek si è ritrovata quindi a guardare il film senza il fidanzato, trovando nei popcorn una scatola con dentro un anello, ma senza ricevere una vera dichiarazione d'amore.

Nel frattempo, Mert ha lasciato la famiglia per trasferirsi in una casa di riposo, mentre Cinar e Parla si sono fidanzati ufficialmente festeggiando con amici e parenti. Spazio anche alle vicende di Ceylin e Ilgaz, che si sono lasciati dopo la scomparsa della loro unica figlia. Mercan, infatti, è stata rapita in spiaggia in un attimo di distrazione di Ceylin, che da allora ha sviluppato un attaccamento morboso nei confronti della nipotina Elif.