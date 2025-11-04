Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano la scomparsa prematura di uno dei protagonisti. Nelle puntate che verranno pubblicate da lunedì 10 a venerdì 14 novembre sul sito di Mediaset Infinity, corrispondenti agli episodi finali della seconda stagione, Eren annuncerà la morte di Ilgaz. Nel frattempo, Parla verrà rapita, mentre Ceylin sarà sospettata di omicidio. Proseguiranno, inoltre, le indagini per fare luce su quanto accaduto al procuratore, e gli occhi saranno puntati su Turgut Ali.

Parla viene rapita da Eyup

Il finale della seconda stagione di Segreti di famiglia sarà ricco di colpi di scena che renderanno le puntate della settimana particolarmente avvincenti.

Tugce informerà Ceylin che a scuola è scoppiato un incendio e che Parla è scomparsa. Eren verrà subito incaricato di cercare la compagna di classe di sua figlia, nonché nipote di Ceylin. Si scoprirà che Parla è stata rapita da Eyup. Nel frattempo, Ceylin verrà portata in carcere perché sospettata di omicidio: sarà lei stessa a dichiarare di aver ucciso Eyup. Tuttavia, quando Rafet si recherà sulla scena del crimine, non troverà alcun corpo.

Eren annuncia il decesso di Ilgaz

Nel frattempo, verrà chiarita l’esatta dinamica dei fatti: Omer ha ripulito la scena del crimine e ha caricato Eyup su un’ambulanza per farlo curare. Improvvisamente, Eren sarà costretto a un triste annuncio: Ilgaz è morto.

Turgut, intanto, si recherà nello studio di Ceylin e troverà il coltello con cui Parla ha ferito Eyup. Derya ed Eren, invece, continueranno ad indagare in gran segreto sulla morte di Ilgaz, ma verranno scoperti da Turgut mentre visionano i filmati della procura. Grazie alle registrazioni delle telecamere, Derya e l’ispettore scopriranno che Ilgaz si era allontanato dalla procura insieme a Turgut Ali. Il comportamento del procuratore capo solleverà così i sospetti dei suoi colleghi, che troveranno alquanto anomala la situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, disponibili su Mediaset Infinity, Ilgaz è stato arrestato con l’accusa di corruzione e traffico illecito di reperti archeologici.

Il procuratore è finito dietro le sbarre, continuando a proclamarsi innocente. Ceylin, nel tentativo di salvare suo marito, ha stretto un accordo con Yekta. Quest’ultimo ha implorato l’avvocata Erguvan di collaborare con lui, ritenendo plausibile che dietro quanto accaduto a Ilgaz ci fosse suo figlio Omer. Tuttavia, durante le indagini condotte da Ceylin e dall’avvocato Tilmen, sono emerse due verità finora nascoste: Omer non è il vero figlio di Yekta, mentre Eyup, amico di Cinar, è in realtà il fratello di Serdar Denzi.