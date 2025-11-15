Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un faccia a faccia tra due protagonisti della soap turca. Nelle puntate che verranno rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity da lunedì 17 a venerdì 21 novembre, inizierà la terza stagione esattamente dal punto in cui si erano concluse le vicende della seconda edizione. Ci sarà quindi un confronto tra Ceylin e Ilgaz: la donna si infurierà quando scoprirà che lui ha inscenato il suo omicidio. Successivamente, la trama si sposterà cinque anni più avanti grazie a un salto temporale, che permetterà di scoprire come sono proseguite le storie degli altri personaggi: nascerà la figlia dei coniugi Kaya, Mercan.

Ceylin sfoga la sua rabbia contro Ilgaz

Attraverso un trailer della terza stagione di Segreti di famiglia è possibile vedere i primi minuti delle puntate che andranno in onda a partire da lunedì 17 novembre. I nuovi episodi della soap turca riprenderanno da quanto accaduto nell’episodio conclusivo della seconda edizione, quando Ceylin ha scoperto che suo marito è vivo. Ci sarà quindi un faccia a faccia tra Ilgaz e sua moglie, che si infurierà con lui per averle fatto credere di essere stato assassinato. Il procuratore, infatti, ha stretto un accordo in gran segreto con Turgut Ali per mettere fine alla vendetta ordita dal nonno di Burak e da Omer.

Le vicende si spostano a distanza di cinque anni

Dopo questo faccia a faccia, la narrazione della soap turca si sposterà nel futuro, precisamente cinque anni dopo l’incontro tra Ilgaz e Ceylin nel luogo di villeggiatura. Si scoprirà che i coniugi Kaya sono diventati genitori della piccola Mercan, mentre anche Osman e Aylin avranno una seconda figlia, Elif. Tornando invece alla procura e al commissariato di polizia, ci sarà un’importante novità: Metin tornerà in servizio come comandante. Anche Tugce seguirà le orme del padre Eren e collaborerà con lui nella polizia. Ci sarà spazio inoltre per la storia d’amore di Cinar e Parla, che consolideranno il loro rapporto e organizzeranno una festa di fidanzamento.

Non mancheranno nuovi casi da risolvere: fin da subito il procuratore dovrà occuparsi di una donna precipitata dalla finestra di un hotel. Nel frattempo verrà rinvenuto un corpo nella cassa degli attrezzi di scena di una cantante famosa, e questo caso sarà affidato a Ceylin.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin ha scoperto che Ilgaz è vivo

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia rese disponibili su Mediaset Infinity, Ceylin non ha potuto presenziare al funerale di Ilgaz poiché detenuta in carcere. L’avvocata Erguvan è rimasta sconvolta quando ha saputo che suo marito era stato assassinato con due colpi sparati da Turgut Ali. Quest’ultimo, poco dopo essere stato portato via dalla polizia, si è tolto la vita sottraendo un’arma a un agente.

In seguito Ceylin è stata rilasciata ed è partita per un viaggio che aveva pianificato tempo prima con Ilgaz. Una volta arrivata nella località di villeggiatura, Ceylin ha incontrato Ilgaz, scoprendo così che il suo assassinio era in realtà soltanto una messa in scena.