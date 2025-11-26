Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano la prosecuzione delle indagini per fare luce su cosa sia accaduto alla piccola Mercan. Negli episodi disponibili da lunedì 1° a venerdì 5 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin analizzeranno i filmati delle telecamere e svolgeranno i controlli insieme a Metin. Ci sarà poi una svolta che cambierà il corso degli eventi. Macit avrà un nuovo ricordo riguardo alla rapitrice della bambina: è una donna dai capelli lunghi.

Metin, Eren, Ilgaz e Ceylin indagano sulla scomparsa di Mercan

La procura finirà al centro di un fatto spiacevole che coinvolgerà, nelle prossime puntate, tutto lo staff: la figlia dei procuratori Ilgaz e Ceylin risulterà ancora scomparsa.

Della bambina non si avranno notizie da giorni e sia i genitori, il nonno Metin, che il fidato amico e ispettore di polizia saranno impegnati nelle indagini per fare luce sul drammatico accadimento. Mercan è sparita in un momento di distrazione di Ceylin ed è stata portata via, ma l’identità della persona responsabile del rapimento resterà ancora incerta. Metin, insieme al figlio e alla nuora, analizzerà con attenzione i filmati delle telecamere nel tentativo di individuare anche il più piccolo dettaglio che possa chiarire chi abbia lasciato la scatola con la maglietta di Mercan davanti alla casa di Ceylin. Parallelamente, anche Eren collaborerà alle indagini cercando di ottenere ulteriori informazioni sui numeri di vendita delle magliette, nella speranza di trovare un indizio utile a risolvere il mistero.

Macit ricorda che Mercan è stata portata via da una donna

Ilgaz e Ceylin si recheranno dal procuratore Efe per chiedere spiegazioni sul caso della loro bambina, volendo ottenere chiarimenti sulle motivazioni che lo hanno portato a non disporre il segreto investigativo riguardo alla scomparsa di Mercan. Efe risponderà ai due colleghi di avere effettivamente presentato la richiesta. La svolta inaspettata arriverà quando Mert rivelerà a Ilgaz la vera ragione che lo ha spinto a trasferirsi in una casa di riposo. Il signor Kaya condurrà Ceylin e il nipote proprio lì per incontrare Macit. Quest’ultimo, malato di Alzheimer, avrà un nuovo ricordo legato alla vicenda: dirà di aver visto una donna di mezza età con i capelli lunghi portare via Mercan.

Infine, Ilgaz e Ceylin affronteranno Nadide riguardo alla maglietta, dopo aver visionato un video che la ritrae mentre la acquistava in un negozio. Le indagini porteranno inoltre a scoprire un dettaglio interessante: Nadide ne ha comprata una e i due procuratori vorranno capire meglio cosa stia nascondendo la loro collega.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mercan è scomparsa

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Mercan è stata lasciata per qualche secondo sulla spiaggia, mentre Ceylin si è allontanata per recuperare il cane scappato e Ilgaz ha risposto a una telefonata. Nel giro di un attimo la bambina è scomparsa, lasciando i coniugi Kaya in preda alla disperazione.

Sono subito partite le indagini per interrogare tutti i presenti in spiaggia, ma i primi interrogatori non hanno portato a nulla di concreto. Si sono così aperte due piste: per Ceylin la bambina è viva ed è stata rapita, mentre un secondo scenario ipotizza un allontanamento involontario con un tragico epilogo. Intanto, Eren ha ricevuto una telefonata da Dilek, insegnante di asilo presente sulla spiaggia nell’orario in cui è scomparsa la figlia dei coniugi Kaya. La donna ha contattato l’ispettore capo non tanto per fornire informazioni, quanto piuttosto per sapere a che punto fossero le indagini. Durante la conversazione, Dilek è apparsa alquanto scossa e agitata, ma non ha rivelato nulla di concreto a Eren.

Nel frattempo, anche Parla ha dato il suo contributo per ritrovare la cugina, registrando un video insieme a Tugce per diffondere informazioni sulla bambina e sui numeri da contattare nel caso qualcuno avesse notizie sull’accaduto. C’è stato inoltre spazio per un salto temporale che ha spostato le vicende avanti di alcuni anni: Ilgaz e Ceylin si sono separati e, dopo due anni e mezzo, la loro figlia non era stata ancora ritrovata. Ceylin, nel frattempo, è diventata procuratore come il suo ex consorte e ha sviluppato un attaccamento morboso nei confronti di Elif, la figlia di sua sorella Aylin. Quest’ultima, dopo un colloquio con la psicologa, ha ritenuto opportuno stabilire dei confini, facendo trascorrere alla bambina meno tempo con la zia per non farle perdere i punti di riferimento dei genitori.